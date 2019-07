Temptation Island, Filippo Bisciglia sorprende Sabrina al falò: “Giusto che sappia”

Anticipazioni Temptation Island, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde di nuovo insieme?

Le ultime anticipazioni-video diffuse dalla pagina ufficiale Instagram di Temptation Island hanno come protagonisti Sabrina Martinengo e Nicola Tedde che prenderanno a litigare soprattutto per via del comportamento che lei all’inizio ha avuto con Giulio Raselli: atteggiamento che ha mandato su tutte le furie Nicola che solo allora si è lasciato andare con la sua tentatrice ferendo Sabrina e facendole pensare che forse non erano fatti davvero per stare insieme a causa dell’età; nel filmato si vede un Nicola piuttosto infastidito costringere la Martinengo a vedere un filmato senza negare l’evidenza, ed è proprio a quel punto che interviene Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Filippo Bisciglia si confronta con Sabrina: “Giusto che lui lo sappia”

Il conduttore di Temptation Island dirà infatti a Sabrina delle parole che ingolosiranno senza dubbio i telespettatori appassionati di gossip e della trasmissione: “È giusto – queste le parole di Bisciglia – che lui lo sappia, quando due persone si amano si possono superare tantissimi ostacoli”. A cosa si stava riferendo Filippo? C’è qualche filmato che Nicola avrebbe dovuto ancora vedere oppure Filippo ha semplicemente invitato Sabrina a confessargli i suoi sentimenti nonostante quello che ha fatto nel villaggio? Ricordiamo infatti che la donna ha sempre dimostrato di tenere a Nicola, almeno a parole, diciamo così, perché anche se attratta da Giulio l’abbiamo vista in numerose occasioni piangere per la sua storia che stava pian piano sgretolandosi.

Le anticipazioni sulle altre coppie di Temptation Island

Questo e tanto altro vedremo a Temptation Island stasera; dalle anticipazioni-video è facile intuire che Ilaria Teolis e Massimo Colantoni torneranno insieme e che Vittorio Collina e Katia Fanelli invece si lasceranno. Ci abbiamo visto giusto? Guardate voi il filmato che segue e vedrete che forse le nostre conclusioni non sono poi così sbagliate: