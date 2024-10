Temptation Island, falò di Giulia e Mirco: web impazzito per Filippo!

Il falò di confronto tra Giulia e Mirco è un copione già visto, tutti i commentatori dei social se ne sono accorti. La penultima puntata di Temptation Island si apre con la tanto attesa scena del motoscafo con Filippo Bisciglia che deve andare a prendere Mirco. Vediamo come sono andate le cose e soprattutto quali sono state le reazioni del web a queste scene surreali!

La settimana scorsa eravamo rimasti con Giulia che dopo l’ennesimo video del fidanzato Mirco insieme alla single Alessia, chiedeva il secondo falò di confronto. Lui aveva già rifiutato una volta, ora lei aveva minacciato di andarsene se lui non si fosse presentato. Peccato che Mirco si trovava in esterna con la single, stavano facendo una gitarella al largo e Filippo ha dovuto prendere il motoscafo e raggiungerlo. Una scena epica, con la single che chiede il brindisi ”per una giornata che non dimenticheremo”, mentre Filippo si avvicina con la musica de Lo Squalo. Il web è impazzito, stanno già partendo i meme per quella che è diventata una delle scene cult del programma.

Giulia e Mirco: il falò è un copione già visto (con sorpresa)

Giulia e Mirco stanno insieme da 9 anni e la loro storia è naufragata quando sono andati a vivere insieme nella casa comprata da lui. Lui la cacciava sempre di casa, accusandola di non fare niente, di non avere la patente, lei rimbalzava le accuse. Durante il percorso a Temptation Island lei gli ha sempre rinfacciato cose materiali, lui si è consolato con la single Alessia. In pochi giorni sembrava aver trovato l’amore, come tutti i fidanzati che si trovano in vacanza in Sardegna lontani dalla vera vita e dalle difficoltà di tutti i giorni. Con Alessia ha fatto le esterne e il weekend insieme, cose che Giulia dice di non aver voluto fare insieme con lei. Al falò di confronto, però, lui crolla.

Mirco non può nascondere di aver avuto un flirt con la single Alessia, visto che le ha detto pure che vuole incontrarla e avere molto di più di un caffé con lei. E soprattutto le ha detto che lei forse è stata la sua cura (vi ricordano qualcuno? Esattamente la stessa storia di Mirko e Perla, con lui che poi uscì con Greta dicendo che era la sua cura). Al falò però lui scoppia a piangere dicendo che ama Giulia. Lei vorrebbe uscire con lui, vorrebbe provare a ricominciare, a cambiare, ma Mirco è confuso. Piange perché ama Giulia ma vuole stare con la single, allo stesso tempo gli dispiace che ha buttato via 9 anni di relazione e il sogno di una famiglia, però poi corre tra le braccia di Alessia. Mah, chi li capisce è bravo! Menomale c’è stato Filippo a tenere alto il morale con la sua scena epica! Ecco alcune delle reazioni più divertenti scovate da X.