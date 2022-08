Roberto Ranieri di Temptation Island è diventato papà! Nei mesi scorsi aveva annunciato la lieta notizia sui social, così i fan del programma avevano scoperto che sarebbe diventato presto padre. La mamma del bimbo non è però la stessa compagna con la quale ha partecipato a Temptation Island. Era il 2016 quando Roberto ha partecipato al reality show insieme alla fidanzata, poi diventata ex, Valeria Vassallo. Tra i due la relazione si è interrotta quando si sono ritrovati faccia a faccia al falò di confronto finale e le loro strade non si sono più incrociate, o almeno non sono più tornati insieme. Il rapporto che si era creato tra Roberto e una tentatrice è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Valeria.

Roberto Ranieri oggi fa coppia con Floriana, che lo ha reso padre per la prima volta. Tra loro la relazione prosegue da qualche anno e non sembrano avere grossi problemi. Tanto è vero che dal loro rapporto è nato un figlio: è un maschietto. L’annuncio della nascita del piccolo è arrivata sui profili social di Roberto. Su Instagram ha condiviso una foto in cui si vede la testolina del piccolo e un braccio. Il bimbo è nella culla, la foto è stata scattata da mamma Floriana che ha aggiunto i primi dettagli della nascita. La nascita è avvenuta ieri sera, 10 agosto, alle 23.15; era San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti, per questo mamma e papà hanno definito il piccolo la loro stella cadente più bella.

Il figlio di Roberto Ranieri di Temptation Island si chiama Riccardo. Papà Roberto gli ha dedicato delle bellissime parole d’amore. Con lui sente già di essere cambiato, che gli è cambiata la vita e il mondo. Tutto è già passato in secondo piano per lui, sebbene sia padre da poche ore. “La tua vita dipenderà sempre dalla sua”, ha scritto.

Pare di capire che Ranieri abbia assistito al parto, ha scritto infatti che assistere alla nascita di suo figlio “è stato qualcosa di incredibile”. Ha provato tante emozioni e diverte tra loro, ansia e amore ma anche emozione e adrenalina. Ha dedicato anche qualche parola alla compagna, dicendo che è stata forte e di non aver mollato fino all’ultima spinta. “Vi amo infinitamente”, ha concluso. Roberto Ranieri è diventato papà dopo Temptation Island ed è già un padre innamoratissimo. Ha aggiunto anche altre curiosità sulla nascita: il piccolo pesava 3,880 kg.