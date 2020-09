Temptation Island: è nata la figlia di Emanuele e Debora

By

Fiocco rosa a Temptation Island. È nata la prima figlia di Emanuele Cirilli e Debora Onorato, coppia della prima edizione condotta da Filippo Bisciglia nel 2014. A sei anni di distanza i due sono diventati a tutti gli effetti una famiglia con la nascita della piccola Melissa. L’annuncio è stato dato dalla stessa neo mamma che, a un giorno dal parto, ha condiviso il primo scatto della sua primogenita. La Onorato ha ringraziato tutte le persone che hanno avuto un pensiero per la nascita della bambina. Nascita avvenuta il 6 settembre alle 22.45, dopo una gravidanza vissuta tra lockdown e giornate al mare. Debora ed Emanuele non sono ancora convolati a nozze: molto probabilmente hanno aspettato l’arrivo della piccola e lo faranno tra un po’ anche se una data non è stata ancora stabilita. La convivenza, iniziata tempo fa, procede a gonfie vele.

La storia d’amore tra Emanuele Cirilli e Debora Onorato

Emanuele e Debora di Temptation Island si frequentano da circa sei anni. Quando hanno deciso di prendere parte al format prodotto da Maria De Filippi i due stavano insieme solo da sei mesi. Una storia giovane ma già molto importante, tanto da metterla a dura prova tra tentatori e tentatrici in un programma televisivo. Durante le registrazioni ha fatto assai discutere il feeling che si è creato tra Debora e Andrea Damante, tentatore di Temptation Island ben prima di diventare tronista di Uomini e Donne nel 2016 (diviso tra le corteggiatrici Giulia De Lellis e Laura Frenna).

Debora Onorato era stata tentata da Andrea Damante

Diverso l’atteggiamento di Emanuele Cirilli, che è sempre stato piuttosto riservato e schivo nei confronti delle altre tentatrici di Temptation Island. Tra Andrea Damante e Debora Onorato è nata subito una certa complicità ma al falò la Onorato ha preferito lasciare la trasmissione con Emanuele. E a ragione: a distanza di tempo l’amore tra i due si è rafforzato ancora di più fino a diventare indissolubile. Un amore cementato ora dalla nascita della piccola Melissa: tanti auguri!