Temptation Island, Davide: “Io e Alessia, tutta la verità post reality”

Alessia Bottiglia e Davide Rosati sono stati due dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island. Un’edizione fortunatissima, conclusasi lo scorso 31 luglio tra sorprese e colpi di scena. Durante l’ultima puntata, i fidanzati e le fidanzate avevano rincontrato Filippo Bisciglia per raccontare come stessero andando le cose a un mese dalla fine delle registrazioni. Tra le poche coppie uscite dal programma insieme troviamo, per l’appunto, Alessia e Davide. Davide aveva raccontato di aver preso una pausa di riflessione per poter riconquistare i suoi spazi, mentre Alessia aveva confessato di non voler assolutamente perdere il compagno. Dunque, come stanno ad oggi le cose tra i due?

Oggi, 11 agosto, Davide ha deciso di aprire un box domande sulle sue storie Instagram, per rispondere ad alcune curiosità dei suoi followers. Ovviamente, la maggior parte delle domande si sono concentrate sul rapporto con Alessia. A questo punto, l’ex volto di Temptation Island ha voluto chiarire una volta per tutte le cose, spiegando che adesso lui e la fidanzata si trovano in un momento particolare, di stallo. Difatti, nonostante continuino a vedersi e frequentarsi, la coppia non vive più sotto lo stesso tetto:

Ho spiegato più volte che con Alessia non viviamo più insieme, ma ci sentiamo, ci vediamo spesso e cerchiamo insieme di scavarci dentro e capire cosa vogliamo per il nostro futuro. Per il bene di entrambi.

Dunque, Alessia e Davide avrebbero deciso di fare le cose con più calma, per capire se la loro storia può continuare nonostante le ferite passate. I due, infatti, hanno voluto partecipare a Temptation Island dopo un periodo alquanto difficile. Insieme da 11 anni, la loro relazione è stata messa a dura prova a causa di un tradimento di Alessia: la donna aveva portato avanti per circa due anni una relazione clandestina. Ma, la cosa sorprendente, è che Davide, una volta scoperte le corna, non aveva detto subito alla compagna la verità, bensì ha aspettato ben 18 mesi prima di confrontarla.

Nonostante ciò, i due hanno deciso di rimanere insieme e Alessia avrebbe cercato di fare di tutto per riconquistare Davide, che però continuava ad essere distante. Durante il percorso a Temptation Island, la 32enne aveva avuto una serie di atteggiamenti ambigui, che avevano infastidito nuovamente il compagno. Tuttavia, l’amore per Alessia aveva avuto ancora una volta la meglio e, per questo, la coppia aveva deciso di uscire insieme dal reality. Adesso, a distanza di tempo, sembrerebbe essere giunta la prova del nove decisiva per Davide e Alessia: questo periodo di stallo li aiuterà a recuperare il rapporto o li allontanerà per sempre? Chissà…