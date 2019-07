Temptation Island, Cristina e Sammy: la rivelazione del tentatore

Temptation Island 2019: Cristina e Sammy non stanno insieme

Tra i tentatori e fidanzati che si sono avvicinati parecchio grazie a Temptation Island 2019 non si possono non menzionare Cristina Incorvaia e Sammy Hassan. L’ex Dama del Trono Over e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno trovato nel villaggio Is Morus Relais un’alchimia e una sintonia speciale. Sono in molti a domandarsi se Cristina ha lasciato il fidanzato David Scarantino per l’italo-egiziano ma a quanto pare la risposta è negativa. A far pensare è una risposta data da Sammy su Instagram, dove il deejay si è lasciato andare ad un botta e risposta con i fan. Hassan, nato e cresciuto in Italia, si è detto pronto ad iniziare una nuova relazione, dopo il matrimonio naufragato qualche tempo fa.

Sammy Hassan pronto per una nuova storia d’amore

“Una nuova storia? Sono un eterno romantico e credo follemente nell’amore…quindi assolutamente sì”, ha fatto sapere Sammy Hassan su Instagram. Dunque, sembra alquanto improbabile che il giovane abbia intrapreso una relazione con Cristina Incorvaia grazie a Temptation Island. Sammy vuole innamorarsi e chissà che non gli venga offerto il Trono di Uomini e Donne come accaduto in passato con altri tentatori del reality show (vedi Claudio D’Angelo o Paolo Crivellin). Al momento però nulla è certo, come ammesso dallo stesso Sammy: “Progetti televisivi dopo Temptation Island? Progetti concreti al momento nulla, ma adoro le sfide e sono pronto a valutare qualsiasi cosa!”.

Temptation Island: chi è il tentatore Sammy Hassan

Classe 1985, Sammy Hassan è nato da madre italiana e padre egiziano. Nel 2001 ha partecipato a Mister Italia. Originario di Roma, oggi vive a Milano dove di giorno è responsabile di una ditta di beverage e di notte lavora come vocalist. Dieci anni fa ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Valentina Riccardi. Sammy è stato sposato per quattro anni: da questa unione è nato il figlio Cristian, che oggi ha 2 anni è mezzo.