Temptation Island, coppia di nuovo in crisi: salta il matrimonio

Non c’è pace per Alberto Maritato e Speranza Capasso, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi. La coppia è stata tra le più discusse della versione trasmessa su Canale 5 a settembre 2020. I due avevano lasciato la trasmissione separatamente dopo il flirt tra Alberto e la tentatrice Nunzia. Lontano dalle telecamere Maritato aveva deciso di riprovarci con la sua fidanzata storica con tanto di proposta di matrimonio. Ma qualcosa è andato storto nell’ultimo periodo…

Su Instagram Alberto Maritato ha rivelato che le discussioni e le liti con Speranza Capasso sono ancora troppe. I promessi sposi continuano a bisticciare quotidianamente e non sono d’accordo su nulla. Maritato ha confidato ai suoi follower che oggi la sua situazione sentimentale è più complicata del solito. Le liti, a quanto pare per motivi caratteriali, sono ancora troppe e per questo la coppia ha deciso di rinviare il matrimonio, che doveva essere il coronamento d’amore dopo 17 anni di fidanzamento.

Alberto Maritato ha ammesso che il matrimonio è un passo importante e che è impossibile convolare a nozze in un momento del genere. Nonostante la situazione delicata Alberto e Speranza non hanno smesso di frequentarsi, forse speranzosi di poter risolvere i propri problemi. Nessun commento pubblico da parte della Capasso, diventata nel frattempo una influencer su Instagram dopo l’avventura a Temptation Island.

Senza troppi giri di parole Alberto Maritato ha inoltre confessato che se non ci sarà una svolta importante è pronto ad allontanarsi definitivamente da Speranza Capasso, che frequenta da quando era un ragazzino. Un amore cresciuto anno dopo anno ma con tanti problemi e incomprensioni, come capita a molte coppie che stanno insieme da tempo.

Mentre il matrimonio di Alberto e Speranza è stato rinviato a data da destinarsi è confermato quello di Claudia e Ste, che hanno partecipato all’edizione 2021 di Temptation Island. In Sardegna, all’Is Morus Relais, la coppia ha capito di amarsi alla follia e non vede l’ora di arrivare all’altare. Il grande giorno è fissato per il prossimo 7 agosto.