Temptation Island, Barbara De Santi tuona: “Muto che parla a sordo”, l’attacco

Barbara De Santi, su Instagram tanti apprezzamenti per la Dama di Uomini e Donne Over

Barbara De Santi è sempre stata un personaggio di spicco del Trono Over di Uomini e Donne sebbene da quando è rientrata in trasmissione non sia più la stessa di un tempo: avrete senz’altro notato che è stata molto più calma nell’ultima stagione e che i suoi interventi sono molti di meno rispetto a quelli dei tempi in cui lei e Elga Profili erano protagoniste indiscusse. Ciò non vuol dire che la professoressa non continui ad essere seguita, e lo si nota dai tanti commenti che riceve su Instagram, dove spesso si espone senza mezze misure sui personaggi del momento; questa volta lo ha fatto su Sabrina Martinengo e Katia Fanelli di Temptation Island, e siamo sicuri che prima o poi riceverà delle risposte.

Uomini e Donne, il commento di Barbara su Sabrina e Katia di Temptation Island

Barbara ha pubblicato tra le sue storie Instagram degli spezzoni tratti da uno dei falò in cui si vede Sabrina spiegare a Filippo Bisciglia che secondo lei Katia e Vittorio sono innamorati e che hanno soltanto due modi diversi di dimostrarselo; mentre la Martinengo e la Fanelli parlavano la De Santi ha scritto esattamente queste parole: “Quando parlano queste due mi sembra di vedere un muto che parla a un sordo” seguite nella storia successiva da un esplicito “Mah”. Non sappiamo esattamente cosa non abbia apprezzato Barbara delle due fidanzate ma è ovvio che non le piacciano particolarmente e che quel “mah” sottolinei una certa disistima nei loro confronti.

Barbara, Sabrina e Katia: scontro social in arrivo?

Cosa succederà adesso? Sabrina e Katia hanno lasciato Temptation Island a trasmissione finita ma non possono ancora esporsi e parlare in prima persona: lo faranno quando ne avranno la possibilità? Si scatenerà una di quelle infuocatissime polemiche che ovviamente seguiremo storia dopo storia? Chissà! Intanto è probabile che la De Santi ritorni a Uomini e Donne Over e che lì, magari nella puntata dedicata proprio alle coppie di Temptation Island, che però in genere vengono fatte entrare durante il Trono Classico, incontri le due fidanzate. Restate con noi perché vi aggiorneremo su tutto!