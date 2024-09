Temptation Island, Antonio: la fidanzata è zero. Che vergogna!

Ricomincia il viaggio nei sentimenti: Temptation Island è tornato con l’edizione di Settembre e la musica è sempre la stessa. Corna, tradimenti, balletti in costume, non cambia niente. Letteralmente niente, neanche il cast a quanto pare. Secondo il web, c’è una coppia che sembra riciclata da quella più famosa della scorsa edizione. Titti e Antonio quando si sono presentati avevano già dato la sensazione di assomigliare ad Alessia e Lino. Ma ora che li abbiamo conosciuti sembra che abbiano veramente imparato a memoria il loro copione!

Filippo Bisciglia ha accolto le sette nuove coppie, tutte alla ricerca di risposte per le loro relazioni. Nei video di presentazione già avevamo capito che qualcuno ci avrebbe regalato delle scene surreali, ma la prima puntata è partita col botto. I toni si sono subito scaldati, e la scelta di parole non a caso: ad accogliere i fidanzati nel villaggio c’è nientepopodimeno che Tony, il Mr Hyde dell’edizione di luglio, fidanzato di Jenny. E Tony ha subito puntato uno dei fidanzati, probabilmente anche lui ci ha visto una certa somiglianza con qualcuno! Lo hanno notato tutti sui social: Antonio, fidanzato di Titti, è la copia di Lino. Le scene viste all’arrivo nel villaggio sono state a dir poco imbarazzanti.

Antonio e Titti: per lui la sua fidanzata vale zero!

Tony ha accolto nel villaggio tre dei fidanzati con un aperitivo accompagnato da musica e giochi. Tra la gara di ballo e l’anacronistica Miss Maglietta Bagnata, i fidanzati hanno iniziato a conoscere le tentatrici. Antonio, fidanzato di Titti, si è subito fatto riconoscere come farfallone. Già nel video di presentazione avevamo capito il soggetto: lui l’aveva tradita, si era fatto beccare con una ragazza che spacciava come moglie, poi però per farsi scusare ha fatto a Titti la proposta di matrimonio e si è tatuato il suo viso con la scritta ”moglie” sulla gamba. Ma nella scala di priorità di Antonio evidentemente ci sono tante altre cose prima della sua fidanzata, persino Maradona. (Parole del fidanzato: ”mica vorrai mettere Maradona con te?”) Ma siamo solo all’inizio.

Antonio ha avuto un colpo di fulmine con la tentatrice Silvy, e anche in questo caso le somiglianze sono lampanti. Silvy è bionda e compaesana di Antonio, esattamente come bionda e napoletana era anche Maika, con cui Lino è uscito lasciando Alessia. La dinamica è letteralmente la stessa: fidanzati da tanti anni, lui sciupafemmine che fa coppia fissa con una single bionda. Antonio non ha perso tempo, ha subito voluto dedicarle una canzone d’amore (”Bella Bionda”) e ha iniziato a chiamarla con nomignoli dolci. Inutile dire che Titti sia andata su tutte le furie. Ad Antonio però, l’opinione della fidanzata sembra importare poco, visto che proprio a Tony dice:

Lei [Silvy, ndr] è cento, la mia fidanzata è zero

Ma veramente in prima serata vogliamo vedere degli uomini che reputano le loro compagne ”zero” e ne vanno anche fieri? A questo siamo arrivati?