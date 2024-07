Temptation Island, anticipazioni: Tony furioso, parole durissime

Questa sera andrà in onda la terza puntata della stagione in corso di Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. I fidanzati e le fidanzate, in due villaggi separati, dovranno difatti cercare di non cadere in tentazione con i single che conosceranno durante la loro permanenza nel programma. Nella scorsa puntata la prima coppia, quella composta da Ludovica e Christian, ha già abbandonato l’isola con la decisione di lasciarsi. Il profilo Instagram ufficiale di Temptation Island ha pubblicato proprio poco fa un’anticipazione su altri due protagonisti: Tony e Jenny. Scopriamo insieme che cosa accadrà tra i due!

Attesissimo l’appuntamento con Temptation Island ogni giovedì sera. I telespettatori sono difatti curiosi di sapere come andrà a finire tra le diverse coppie in prova e chi cederà alle tentazioni da parte dei single. Una delle coppie di quest’anno maggiormente chiacchierate da parte del pubblico è sicuramente quella composta da Tony Renda e Jenny Guardiano. I due abitano a Catania e sono fidanzati da 5 anni. Lei ha 25 anni mentre lui ne ha 41 e fa il dj nei locali. A scrivere al programma è stata Jenny, infastidita dal fatto che Tony sia sempre circondato da altre donne e che alcune di queste abbiano ricevuto addirittura le chiavi di casa sua.

Tony su tutte le furie: le anticipazioni di stasera

Poco fa sul profilo Instagram ufficiale del reality show è stato pubblicato un assaggio di quello che vedremo nella puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5. L’anticipazione riguarda proprio la coppia composta da Jenny e Tony. Nello specifico nel video condiviso sul social si vede lui furioso dopo aver visto delle immagini mostrategli dal conduttore Filippo Bisciglia. Il contenuto non viene rivelato, tuttavia è molto probabile che la protagonista del filmato sia proprio la sua ragazza Jenny. Nel video pubblicato sul profilo di Temptation Island si sente Tony applaudire dopo aver visto qualcosa e successivamente alzarsi ed andare via su tutte le furie dicendo testuali parole: “Dice solo che sono un troglodita, che sono rimasto ai tempi della pietra e v******!”.

Non resta quindi che aspettare questa sera per vedere la puntata integrale e scoprire che cosa abbia fatto infuriare tanto Tony e cosa accadrà tra lui e Jenny. Chissà se il pubblico dovrà salutare anche un’altra coppia dopo quella composta da Ludovica e Christian. Una cosa è certa: i fan della trasmissione non stanno facendo altro che domandarsi se Jenny e Tony lasceranno l’isola separati oppure no!