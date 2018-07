Temptation Island anticipazioni: un fidanzato piangerà per una tentatrice

Anticipazioni Temptation Island terza puntata: lacrime di un fidanzato per una single

Anche la terza puntata di Temptation Island sarà imprevedibile e scoppiettante come le prime due. Non solo ci saranno due falò di confronto anticipato (quello tra Ida e Riccardo e tra Francesco e Giada) ma un fidanzato si ritroverà in lacrime. E no, non piangerà per la sua fidanzata bensì per una tentatrice del villaggio. A farlo sapere è l’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, che ha dedicato buona parte dello spazio al programma condotto da Filippo Bisciglia. E che sta riscuotendo un grande successo, più degli anni passati. Le prime due puntate dell’edizione in corso sono state infatti seguite da quasi quattro milioni di telespettatori. Numeri importanti in tv per il periodo estivo e che regalano un ottimo traino alla prima edizione di Temptation Island Vip, in onda a settembre con Simona Ventura.

Temptation Island: le anticipazioni della terza puntata

Queste le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island fornite da Uomini e Donne Magazine:

Oltre alla richiesta del falò anticipato da parte di Riccardo ci sarà un’altra coppia che si troverà a chiedere un falò di confronto (Giada e Francesco, ndr). Una fidanzata avrà 4 rvm da vedere durante il falò. Un fidanzato abbandonerà il falò dopo una reazione incontrollata. Lacrima di un fidanzato per una single.

Oronzo e Valentina dopo Temptation Island

Intanto procede a gonfie vele la storia d’amore tra Oronzo e Valentina dopo la partecipazione a Temptation Island. “Il programma mi ha aperto gli occhi. Ora so che cosa voglio: una storia d’amore voluta e desiderata da tutti e due. Avevo deciso di partecipare al programma per valutare, una volta per tutte, i suoi comportamenti. Lui ha pensato di essere in vacanza. L’ho sempre amato ma ora voglio che non mi dia più per scontata”, ha detto la ragazza.