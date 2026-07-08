Temptation Island anticipazioni, coppia scoppiata e falò mai visto prima: sarà a 3 e non a 2, chi ci sarà

Tutto pronto per la messa in onda dell’attesissima terza puntata di Temptation Island 2026. Su Canale 5, in prime time, mercoledì 8 luglio proseguirà il “viaggio nei sentimenti” delle coppie protagoniste del reality show. Come rivelato da Dagospia, che ha reso note le anticipazioni, si assisterà a un falò mai visto prima nella storia del programma: ci sarà una resa dei conti davanti al fuoco a tre e non a due, in quanto prenderà parte all’incontro anche una tentatrice. La faccenda vedrà coinvolti i fidanzati Rosario e Alessandra, e la single Giada.

Anticipazioni terza puntata di Temptation Island: falò a tre

Nelle precedenti puntate Alessandra è andata in crisi dopo aver visto Rosario avvicinarsi a Giada, ragazza che già conosceva prima di partecipare a Temptation e con la quale avrebbe avuto una tresca. Tra l’altro la giovane era un’amica di Alessandra. Come accennato, tutti e tre prenderanno parte al falò, fatto mai verificatosi prima. I telespettatori, però, per sapere come andrà a finire la storia, dovranno pazientare un’altra settimana perché il racconto dovrebbe essere interrotto proprio sul più bello.

Gabriele e Sara usciranno separati

Che cosa accadrà, invece, tra Gabriele e Sara, la coppia finita nella bufera per i video per adulti risalenti ad anni fa? Nella puntata precedente lui è andato fuori di sé, con tanto di insulti a “Hulk”, ossia al single che si è avvicinato ‘pericolosamente’ alla fidanzata. Dagospia scrive che Gabriele avrebbe capito che è il caso di fare un passo indietro. Al falò entrambi versano lacrime. Niente lieto fine per i due: li si vedrà uscire da Temptation Island separati.

Soraya ancora contro Cristian, Giovanni soffre per Sabrina

Per quanto riguarda la coppia formata da Soraya e Cristian, lei continuerà a criticare lui senza sosta. Non una novità. “Cristian è sempre senza soldi e li spende per comprare delle stupidaggini. Una volta si è presentato a casa con una maschera di Spiderman”, una delle frasi cult scandite dalla ragazza contro l’amato.

Verrà infine trattata la storia di Giovanni, il catanese che sta soffrendo le pene dell’inferno in quanto Sabrina, che lo ha tradito una volta prima di entrare nel programma, continua a essere invaghita del single ribattezzato il sosia di Matteo Berrettini.