Temptation Island, Andrea Pietroni papà: è nata la figlia Cloe

Dopo Temptation Island, Andrea Pietroni è diventato papà: la figlia si chiama Cloe

Ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island, oggi Andrea Pietroni è diventato papà. La figlia Cloe è nata ieri sera all’ospedale di Rimini, alle ore 23.29, come ha fatto sapere il neo papà tramite Instagram. La bimba è figlia di Andrea e della sua fidanzata Elena, che ha incontrato un paio di anni fa dopo aver chiuso la sua relazione precedente. A Temptation Island, Andrea era fidanzato con Vittoria Magagnini, ma il loro ultimo falò non andò affatto bene. E infatti oggi ritroviamo Pietroni papà della piccola Cloe, nata dall’amore con Elena, la sua nuova compagna con cui ha provato l’emozione di diventare genitore.

Andrea Pietroni di Temptation Island papà: la figlia nata dall’amore con Elena, la nuova fidanzata

Ma veniamo alla news sulla nascita della prima figlia di Andrea Pietroni. Ieri l’ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato la foto in ospedale durante il travaglio, comunicando ai tanti che ormai mancava poco. E poi il dolce post con la foto in cui tiene in braccio la figlia Cloe. Papà Andrea ha poi aggiunto questa frase: “Ed anche per me è arrivato il momento di passare da figlio a padre!”. La piccola e la mamma stanno bene, adesso ai neo genitori non resta che godersi la nuova vita insieme alla piccola. Si è formata una nuova famiglia a Temptation Island, ma vi ricordate di Andrea Pietroni e Vittoria Magagnini?

Andrea Pietroni e Vittoria Magagnini: la storia a Temptation Island

Andrea e Vittoria stavano insieme da cinque anni quando hanno deciso di partecipare al reality show. Era la coppia che entrava puntualmente in crisi nel periodo estivo e si ricomponeva a settembre. Stiamo parlando della prima edizione del 2014, quindi sono state tra le prime coppie a mettere in gioco il loro amore. E non hanno superato la prova. Nel villaggio, Andrea si era avvicinato alla tentatrice Giorgia Mastroianni e il suo comportamento non era affatto piaciuto alla fidanzata Vittoria, che decise di mettere la parola fine al loro rapporto. Oggi Andrea Pietroni è felice accanto a Elena e la figlia Cloe.