Temptation Island, la rivelazione di Andrea Celentano: dallo scontro con Nicolò Ferrari emergono nuove verità

Nuovi e interessanti dettagli sono emersi sulla edizione appena finita di Temptation Island (Nip). A fare luce su dei passaggi rimasti ignoti al pubblico da casa è stato nello specifico Andrea Celentano, che al docu-reality ha partecipato con la fidanzata Raffaela Giudice. Tutto è saltato fuori nelle ultime ore, a seguito di una discussione sui social che lo ha portato a scontrarsi con Nicolò Ferrari. Quest’ultimo, come molti sanno, è stato corteggiatore di Nilufar a Uomini e Donne e con l’ex tronista, ora, sta condividendo l’esperienza di Temptation Island Vip. Lui però è lì come tentatore e lei come fidanzata di Giordano Mazzocchi. Ebbene, quest’incontro è stato commentato martedì sera su Instagram proprio da Andrea che, dopo aver taggato Nicolò, ha scritto: “Ancora a sbavare dietro a Nilufar stai? Un po’ di dignità c…o!”. A questa sua esternazione, ovviamente, è seguita la replica di Ferrari che, a sua volta, è stato seguito a ruota dalle sue fan. Gli utenti che sono accorsi a sostegno del tentatore, infatti, hanno molto criticato Celentano che, nel difendersi, ha rivelato nuovi retroscena sul suo percorso a Temptation.

Andrea Celentano di Temptation Island racconta: “Raffa fece mettere telecamere nascoste anche per me”

Chi ha preso le difese di Nicolò Ferrari nelle ultime ore pare abbia accusato anche Andrea Celentano di essere una persona incoerente. Il motivo? Invece di giudicare Nicolò avrebbe dovuto pensare al suo percorso a Temptation Island Vip. Ciò che di lui abbiamo visto noi in TV, però, pare essere solo una parte di tutto quello che è accaduto. Nel rispondere alle critiche ricevute, infatti, Andrea ha rivelato: “In tante scrivete che se non ci fossero state le telecamere io sarei andato oltre. Beh, vi dico una cosa… Raffa mi fece mettere delle telecamere nascoste più di una volta in luoghi sprovvisti di telecamere, e mi sono comportato sempre allo stesso modo! Non sono mai andato oltre! Quindi, ora che sapete questa cosa, basta sparare cavolate!”.

Andrea Celentano attacca Nicolò Ferrari e lui risponde: è scontro sui social

“Volevo dire ad Andrea Celentano che per fortuna la dignità di perde in ben altre situazioni che lui conosce molto bene visto che (a Temptation Island, ndr) ha fatto piangere la sua fidanzata 21 giorni su 21″ ha replicato ieri sera Nicolò Ferrari dopo essere stato tirato in ballo da Andrea Celentano. Quest’ultimo, invece di scusarsi, ha a sua volta ribadito il suo pensiero su Instagram, definendo l’ex corteggiatore “Senza dignità”. Sempre Andrea, inoltre, ha continuato a parlare della questione sul suo profilo senza ritornare sui suoi passi. Nicolò risponderà o lascerà la polemica spegnersi da sola? Staremo a vedere.