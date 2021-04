Temptation Island 2021: quando inizia, scelta del conduttore e stop ai vip

L’estate si avvicina, così come si fa meno lontano l’appuntamento con il reality estivo di Canale Cinque, Temptation Island. Lo show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, come rende noto Dagospia, dovrebbe aprire i battenti a fine giugno. Novità anche sul cast: sempre come fa sapere il portale diretto da Roberto D’Agostino dovrebbe essere abbandonata la formula mix utilizzata lo scorso anno, in cui si sono mescolate le carte con coppie nip e vip. Pare che si opterà per lasciare solo le persone ‘normal’. Quindi niente famosi. Per una eventuale edizione vip tutto è in alto mare e nulla si sa. Laddove dovesse essere organizzata dovrebbe condurla Alessia Marcuzzi, a settembre. Per la stagione nip invece, quella sicura di andare in onda a fine giugno, ci sarà l’apprezzato Filippo Bisciglia.

Ricapitolando: tra due mesi Temptation Island decollerà sulla rete ammiraglia Mediaset (come di consueto le registrazioni saranno effettuate circa quindici giorni prima), al timone ritroveremo Bisciglia e non ci dovrebbero essere vip. Insomma, un ritorno alle origini. Per quel che riguarda il cast la produzione è già al lavoro. Lo ha riferito nelle scorse ore, via social, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. Le proposte di coppie che si vogliono cimentare nel reality dei sentimenti e delle tentazioni sono già giunte sul tavolo della redazione; resta da fare la scrematura ed eventualmente vagliare i curricula dell’ultimo minuto.

Temptation Island, stop al totonomi dei vip: si tornerà a puntare sulle coppie ‘normali’, il gossip

Se sarà confermato ufficialmente che alla trasmissione non prenderà parte alcun vip, cadrà di conseguenza il totonomi dei famosi che è impazzato di recente. Tra i più quotati ci sono stati Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, coppia sbocciata nel corso del Grande Fratello Vip 5. Sia il figlio di Walter sia la ‘fu’ Adua Del Vesco hanno comunque smentito di volere immergersi nel programma di Canale Cinque. Ora arriva pure la notizia che non saranno proprio contemplati i volti noti dello spettacolo per il cast. Quindi capitolo più che chiuso!