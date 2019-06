Temptation Island 2019 tentatori e tentatrici, ecco chi sono: volti già famosi

Temptation Island 2019: svelati i tentatori e le tentatrici della nuova edizione che partirà il 24 giugno

Sta per iniziare una nuova edizione di Temptation Island. Le anticipazioni che ci arrivano direttamente dalla Sardegna parlano chiaro: già alla prima puntata, che andrà in onda il prossimo 24 giugno, una coppia è scoppiata dopo sole 4 ore. In particolare, sarebbe stato un tentatore a far girare la testa ad una delle fidanzate. Ma per avere maggiori dettagli e saperne di più dobbiamo aspettare la messa in onda. Nel frattempo, vengono svelati anche i tentatori e le tentatrici. Sul profilo Instagram de Il Vicolo delle News, ci sono due foto che ritraggono proprio i due gruppi di ragazze e ragazzi che dovranno per l’appunto tentare i fidanzati e le fidanzate nei rispettivi villaggi. Tra i nomi spiccano personaggi già conosciuti, e non solo a Uomini e Donne.

Temptation Island 2019: ecco chi sono i tentatori e le tentatrici

Tanto volti noti tra i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2019. Il prossimo 24 giugno potremmo vedere le peripezie dei fidanzati e delle fidanzate che avranno a che fare, tra gli altri, con: Giulio Raselli (ex corteggiatore di Giulia Cavaglia), Rodolfo Salemi (ex corteggiatore di Mara Fasone a UeD). Poi ci sono: Alessandro Cannataro (anche lui è apparso già in tv, avendo corteggiato Sara Affi Fella) e Federica Lepanto (vincitrice del Grande Fratello 14). Le attente followers de Il Vicolo hanno anche riconosciuto altri volti nella foto, tra cui quello di Nicolas Bovi, ex di Beatrice Valli e papà del piccolo Alle.

Temptation Island: le coppie dell’edizione 2019

Nel cast del programma troveremo ben 6 coppie: Jessica e Andrea, Nunzia e Arcangelo, David e Cristina, Katia e Vittorio, Massimo e Ilaria ed infine Sabrina e Nicola. Tutti i dettagli sulle loro storie sono state anticipate dallo stesso programma, ma cosa succederà tra di loro?