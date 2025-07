Temptation, insulti pesanti e gesti vili: La verità di Jenny su Tony

Malgrado la loro edizione di Temptation Island sia finita da tempo, Jenny Guardiano e Tony Renda continuano a dare spettacolo. La ragazza, che è scappata a Dubai per allontanarsi da lui e cominciare una nuova vita, ha pubblicato una storia su Instagram in cui risponde al suo ex. Pare che il Dj Tony Renda abbia fatto delle pesantissime dichiarazioni su Jenny. Infatti ha affermato che prima di stare con lui, la ragazza stesse per strada e che lui l’abbia “ripulita”. Ma le parole del deejay non si fermano qui. Non possiamo ripeterle perché non offendono solo Jenny ma tutto il genere femminile. Dopo avere ribattuto alle cattiverie del suo ex, la Guardiano conclude mettendo in sottofondo la canzone di Mia Martini “Piccolo Uomo”.

Le parole di Jenny sono molto chiare e precise: “Sto cercando di mantenere la calma perché questa volta potrei non rispondere delle mie azioni. Se ti vuoi ripulire, fallo con le tue capacità, non buttare fango falso nei miei confronti“. Poi la siciliana arriva a dire qualcosa di più profondo e altrettanto vero. Lei ha deciso di allontanarsi da quel mondo che la faceva stare male. E’ andata a Dubai e si è costruita una carriera negli affitti brevi. Però se un uomo, un suo ex, arriva a dire certe cose terribili sul suo conto, il rischio è che la gente possa credergli. “Il problema è che al giorno d’oggi per quanto una donna possa tenere alla sua reputazione e comportarsi bene, fare un lavoro pulito, se un uomo vile e vigliacco inizia a dire queste cose di te, magari la gente che è più volubile di lui ci crede pure. Mi vergogno solo per avergli dato la confidenza”.

Lo scontro a distanza tra Jenny e Tony continua e scade nell’umiliazione

In precedenza Tony aveva mostrato un sasso con la scritta “Tony + Jenny” che la ragazza gli aveva regalato. Lui lo teneva sempre con se durante le sue trasferte di lavoro e rappresentava il loro amore. Poi sui social ha voluto mostrarsi mentre lo gettava in acqua sostenendo che fosse l’ultimo ricordo che lo legava a Jenny. Chiudendo così, almeno in apparenza, la loro storia d’amore durata all’incirca sei anni. Tony inoltre ha voluto specificare di essere stato lui a chiudere con Jenny e non il contrario.

Bisognerebbe spiegare a queste persone come alle volte sia meglio tacere ed evitare di dire parole inopportune. Tony proprio come Alessio (il fidanzato di Sonia M.) sembrano molto più interessati a rimanere sulla cresta della piccola onda mediatica generata da Temptation Island. Se questo significa ferire o far soffrire le persone care, sono disposti a questo sacrificio. Non capiscono che il risultato è solo una figura sfocata che verrà ricordata dal pubblico per la brutta impressione. Se mai verrà ricordata.