Temptation chiude prima, motivo choc, date e ondata di proteste

Temptation Island chiude prima, dopo una serie di puntate pazzesche girate tutte in Sardegna. Il reality di Canale 5 ci ha fatto conoscere anche quest’anno coppie di ogni tipo guidate magistralmente da Filippo Bisciglia, che da bravo “Caronte“, traghetta fidanzate e fidanzati in un viaggio divertente e doloroso per mettere alla prova il duro amore. Come ci spoilerano gli amici di TvZap, nella prossima puntata che andrà in onda giovedì 18 luglio vedremo un altro falò anticipato come già sta avvenendo da settimane.

Ciò ha causato una durata brevissima del programma, che invece dei consueti 21 giorni di registrazione ne ha avuti solo 10, un numero bassissimo mai toccato prima nel mese del programma. Se ricordate bene, infatti, Temptation Island andava in onda anche ad agosto, cosa che non succederà quest’anno, in cui finirà proprio nel mese di luglio. Un’edizione bella ma frettolosa in tutti i sensi, tantissimi dei fan più accaniti si sono lamentati anche per il modo in cui Filippo Bisciglia taglia corto a fine puntata, lasciando appeso il pubblico che deve poi aspettare sette giorni per vedere cosa succede tra tentatori e fidanzati. Un utente scrive su X:”O non ho fiducia negli uomini perche FILIPPO CI ILLUDE FACENDOCI CREDERE CHE CI FA VEDERE COME FINISCE E POI CI LASCIA APPESE UNA SETTIMANAAAAAAA”, mentre altri ancora: “MA COME FINISCE QUA!?? lo stavo aspettando solo lo strascino di Alessia al cesso FILIPPO TU MI HAI ILLUSO”.

Temptation Island, quando finisce? Date ultime puntate

E se alcuni si lamentano per la breve durata delle puntate, chissà cosa succederà sui social al momento della scoperta del Temptation più breve degli ultimi tempi! Con la quarta puntata che andrà in onda il 18 luglio saremo esattamente a metà stagione e scopriremo cosa succederà a Raul Dumitras e Martina De Ioannon, i quali, secondo le indiscrezioni vivranno una profondissima crisi dopo essersi messi in gioco per colpa della gelosia di lui, che era stato definito dai social come un “uomo tossico“, e un “maschio da cuis tare lontani”, anche per via del famoso litigio che abbiamo visto all’inizio nei confronti di uno dei tentatori.

Ma veniamo alla domanda più croccante: quando finisce Temptation Island 2024? La data è stata annunciata da pochissimo e Mediaset ha annunciato che il 25 luglio ci sarà l’ultima puntata, che andrà in onda in un doppio appuntamento di mercoledì e giovedì. Ma niente paura, nuove coppie torneranno prestissimo ad intrattenerci: si prevede una seconda edizione di Temptation Island anche a settembre!