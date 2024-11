Temptation, Alessia svela tutto: Siria è finta, bugie pure a Verissimo

Prima o poi doveva succedere che Alessia rivelasse il motivo della discussione tra lei e Siria. In aggiunta Alessia ha deciso di raccontare anche dettagli scottanti sulla coppia formata da Siria e Matteo. Insomma non si è persa l’occasione di togliersi tutti i sassolini scomodi che aveva nelle scarpe. Non a caso le rivelazioni arrivano a distanza di tempo. Così che il web abbia ancora modo di parlare di lei, Lino e compagnia bella. Vedremo, per altro, se Siria e Matteo avranno voglia di ribattere alle parole non proprio carine di Alessia. Ma andiamo con ordine. Ripercorriamo i giorni dopo il rientro da Tempatation Island. Le ragazze si sono ritrovate per una mini vacanza tutte insieme. Al rientro da quella vacanza avvenne il litigio.

Pare infatti che sia stata proprio Siria a rivelare ad Alessandro Rosica che Alessia aveva avuto un incontro chiarificatore con Lino. Che poi, detto tra noi, non c’era veramente nulla di male nel rivelarlo. Ma Alessia aveva preferito tenere tutto segreto. Probabilmente perché durante quell’incontro si era parlato più del Grande Fratello che della loro relazione. Comunque Alessia e Lino non gradirono la fuga di notizie e iniziarono ad indagare per capire chi potesse essere la spia. Dopo un interrogatorio durato un paio d’ore Siria cedette alla pressione di Alessia e fu costretta a confessare. Manco stessimo assistendo ad un film di spionaggio tra russi e americani. Siria e Matteo vennero banditi dal gruppo perché ritenuti disonesti. E questo è quanto racconta Alessia circa il motivo del litigio. Ma poi aggiunge altro.

Alessia e le rivelazioni scottanti su Siria e Matteo

Arriva il momento in cui Alessia ci racconta alcuni dettagli scottanti su Siria e Matteo. Intanto ammette candidamente di sapere molti segreti che riguardano la coppia. Poi afferma che nell’intervista di Verissimo i due hanno dichiarato molte cose false. Alla fine ammette che i due stanno facendo i “finti innamorati” e che Siria ha giocato la carta del vittimismo per avere visibilità. Poi si ferma e non vuole aggiungere altro. O forse semplicemente Alessia non sa altro? In fin dei conti se le ragazze non si parlano da mesi cosa può sapere Alessia di così segreto. La verità è unica: Alessia e Lino si erano parlati per capire come gestire al meglio le dinamiche al Grande Fratello e non perdoneranno mai a Siria di aver spifferato questo particolare.