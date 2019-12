Tempesta d’amore: anticipazioni da lunedì 23 a domenica 29 dicembre

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate da lunedì 23 a domenica 29 dicembre. Ecco cosa accadrà

Eh no! Tempesta d’Amore farà compagnia al pubblico anche durante le festività natalizie. Quindi tenetevi pronti ad assistere alle peripezie degli abitanti del Fürstenhof anche nei giorni in cui mangerete il panettone e brinderete con lo champagne! Ma cosa succederà? Beh, anche nella soap tedesca si respirerà aria di festa! Ma no, non sarà per il Natale! I protagonisti infatti si riuniranno per festeggiare il matrimonio di Tina e Ragnar! La coppietta finalmente convolerà a nozze e si preparerà per vivere una nuova vita insieme. Peccato, però, che l’amata chef dovrà lasciare Bichlheim per trasferirsi in Islanda con la sua famiglia. Dunque, i telespettatori dovranno dire presto addio a questo personaggio. Bene, scopriamo insieme che cosa accadrà durante la settimana in arrivo!

Lunedì 23 dicembre: una grande sorpresa per Tina!

Tina crede di essere stata colpita dalla sfortuna e teme che il suo matrimonio rischi addirittura di non esser celebrato. Peccato, però, che la ragazza non sappia che Romy e gli altri suoi amici le stanno preparando una gran sorpresa. La festa sarà a dir poco meravigliosa. A Tempesta d’amore si celebreranno delle nozze memorabili. Natascha dovrà cantare al matrimonio della sua amica ma inizia ad aver paura. La donna teme di fare una figuraccia come, purtroppo, le è capitato cantando l’inno nazionale dinnanzi ad una moltitudine di persone. Intanto, Nils si prepara a fare un’importante proposta a Desirée. L’ex personal trainer teme di ricevere una grossa delusione.

Martedì 24 dicembre: la grande delusione di Nils e la felicità di Tina

Finalmente è arrivato il matrimonio! La festa è bellissima e Tina e Ragnar se la godono con tanta spensieratezza tra balli e momenti molto emozionanti. Henry e Denise si avvicinano nuovamente. I due discutono e decidono di riprovarci. La coppia passa la notte insieme! Desirée acchiappa il bouquet di Tina. La donna però lo butta via velocemente mostrando poco gradimento nei confronti dei matrimoni. Ciò scoraggia tantissimo Nils che voleva, invece, chiederle di sposarlo. L’uomo inizia a pensare che, purtroppo, ciò non accadrà mai.

Mercoledì 25 dicembre: Joshua scopre l’inganno di Annabelle!

Annabelle riesce a raggirare Denise. La donna manipola sua sorella come più le piace. Grazie a Valentina, però, Joshua se ne accorge e decide di affrontare la sua ex fidanzata. Jessica desidera che Bela si avvicini a Romy, così avrà campo libero con Paul! L’estetista scopre che André ha creato una pozione d’amore e le viene una perfida idea. Valentina, intanto, cerca di far riavvicinare Robert ed Eva e li invita ad assistere insieme ad una pièce teatrale. Robert, però, rifiuta. Sua moglie e sua figlia ci rimangono molto male. È davvero finita?

Giovedì 26 dicembre: il piano di Annabelle viene scoperto

La verità viene fuori: Annabelle ha ingannato tutti! Per questo motivo, Christoph e Joshua sono furiosi con lei. Jessica chiede ad André di prestargli il suo ‘filtro’ d’amore ma lui si rifiuta. La donna, però, non demorde! Ruberà quel ‘liquore’ magico per raggiungere il suo scopo. Al Fürstenhof arriva Lucy, la sorella di Romy! Le due ragazze si riabbracciano, sono così felici di rivedersi. Lucy incontra Robert al quale da’ alcuni suggerimenti riguardanti la gestione dell’hotel. I due passano del tempo insieme.

Venerdì 27 dicembre: tra Eva e Robert e di nuovo guerra, Denise va via?

Jessica ingerisce il filtro d’amore e ci prova prima con Bela e poi anche con André! Da entrambi, però, viene respinta! Denise riceve una prestigiosa offerta di lavoro da un laboratorio a Siviglia. Henry è pronto a seguirla in Spagna ma lei mette in discussione tutto. Il veterinario è davvero l’uomo giusto per lei? Robert accetta di partecipare alla pièce teatrale ma alla fine litiga con Eva. Valentina non è proprio riuscita nel suo intento! Lucy ha problemi economici ma lo nasconde a sua sorella Romy. La donna però chiede soldi prima a Robert e poi a Paul.

Sabato 28 dicembre: una brutta lite tra Joshua ed Henry

Denise decide che Henry non dovrà seguirla in Spagna. Per ora, è meglio mettere in pausa la loro relazione. Henry ci rimane malissimo e, incoraggiato da Annabelle, incolpa Joshua. I due ragazzi litigano pesantemente. Lucy va a cena con Robert. Sembra molto interessata a lui ma Romy le consiglia di stargli lontano. Intanto proprio quest’ultima rimane molto delusa da Paul che le nasconde qualcosa.

Domenica 29 dicembre: Joshua in ospedale. Il piano malefico di Jessica

L’officina in cui Joshua ed Henry fanno a botte va a fuoco. Il figlio di Robert si sente male e il suo rivale lo porta in ospedale. Denise, quando arriva nella struttura sanitaria, scopre che cosa è successo. Werner scopre che Robert sta passando del tempo con Lucy e ne è felice. Accanto alla sorella di Romy, l’uomo potrebbe ritrovare la serenità. Peccato però che proprio Robert non sia dello stesso avviso. Jessica prepara dei biscotti con il filtro d’amore con l’intento di offrirli a Romy. In seguito, con l’aiuto di Annabelle, farà di tutto per far incontrare la giovane con Bela. Valentina va in crisi, a causa della situazione dei suoi genitori. Natascha corre in suo aiuto.