Tempesta d’amore: anticipazioni dal 13 al 19 gennaio, Denise in pericolo

Tempesta d’amore: anticipazioni puntate dal 13 al 19 gennaio…ecco cosa succederà!

Un’altra settimana sta per incominciare in compagnia di Tempesta d’amore! Nelle puntate precedenti abbiamo visto gli abitanti del Furstenhof vivere ore d’ansia. C’è chi è stato derubato, come per esempio la bella Denise, e chi ha pure rischiato la vita, come Fabien il figlio del Dottor Michael. E la perfida Annabelle ha continuato a colpire ancora, studiando un piano ben strutturato, e più malvagio che mai, per liberarsi finalmente di sua sorella. Ma cosa accadrà nella settimana entrante? Non ci resta che scoprirlo!

Lunedì 13 gennaio: Christoph allontana Denise, Annabelle in festa

La furba Annabelle è in brodo di giuggiole. Suo padre, Christoph, è arrabbiatissimo con Denise la quale prova a calmarlo. Peccato che l’uomo non sappia di esser caduto in una trappola! Tra Robert ed Eva le cose sembrano andar per il meglio. Sta tornando l’amore? I due si recano alla presentazione di un libro, appaiono molto vicini ma Eva ad un certo punto va via senza dare spiegazioni. Questo comportamento destabilizza Robert.

Martedì 14 gennaio: Alfons prepara una sopresa per Hldegard, cosa nasconde?

Lucy vive un periodo un po’ negativo. Dopo il rifiuto di Robert, in campo lavorativo arriva anche quello di Christoph. L’albergatore non accetta le sue idee. Michael aiuta Alfons a scrivere una poesia per Hildegard. Quanta dolcezza a Tempesta d’amore! Denise crede di aver centrato il suo obiettivo. Ora non le resta che rubare un documento in una cassaforte di suo padre per poterla dare ad Elmar. Ma ci riuscirà?

Mercoledì 15 gennaio: Eva e Robert, così vicini, così lontani

Le cose tra Eva e Robert non vanno come Valentina sperava. I due sembrano così lontani. Per aiutare i suoi genitori, la ragazza organizza una romantica sorpresa: si tratta di un bel pic nic. Peccato però che Robert ad un certo punto è costretto a scappare: c’è bisogno di lui in cucina. Denise decide di non partire, resterà a Bchlheim per non lasciare Joshua. Annabelle va su tutte le furie.

Giovedì 16 gennaio: Annabelle decide di uccidere sua sorella

Lucy si rivela d’esser davvero malvagia. Ora cerca d’allontanare Romy da Paul, la ragazza consiglia a sua sorella di star un po’ lontana dal suo fidanzato. Annabelle si rende conto che il suo piano è fallito. La dark lady del Furstenhof progetta di uccidere qualcuno. Eva e Robert si baciano. Robert però non riesce a fidarsi più di tanto di sua moglie e ciò lo allontana da lei. Paul accusa Lucy di aver eliminato un messaggio che aveva inviato a Romy. Lei nega ma il personal trainer ha ragione.

Venerdì 17 gennaio: Romy, sua sorella le procura una gran delusione

Jessica ha deciso di rapire Luna e quando scopre che la piccola è con Natascha decide di colpire. Lucy ammette tutto, è stata lei a cancellare il messaggio di Paul. Romy è stupita dal comportamento di sua sorella ma fortunatamente si riavvicina al suo fidanzato. Per Lucy si avvicina il momento di fare le valige. Denise crede di aver la sua reputazione d’artista ormai distrutta. Peccato non sappia che corre un pericolo ben più grave.

Sabato 18 gennaio: Natascha rapita insieme a Luna da Jessica

Con l’aiuto di Fabien, Alfons prepara una gran sorpresa per Hildegard. La donna, però, è convinta che suo marito le stia nascondendo qualcosa. Insieme a Valentina, Eva e Robert trascorrono una bellissima serata. Eva però ha un annuncio da fare. Natascha è stata rapita insieme a Luna. Fortunatamente Henry riesce a liberarla, Jessica corre un grande rischio.

Domenica 19 gennaio: Annabelle, il suo piano malefico va a rotoli

Annabelle continua a pianificare il modo in cui liberarsi per sempre di sua sorella. Intanto, alla festa del paese, Denise passa momenti spensierati in compagnia del suo amato, dinnanzi agli occhi sbarrati di Henry. Annabelle decide di colpire proprio durante la festa ma le cose non vanno come spera perché anche lei rischia di perdere la vita.