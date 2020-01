Tempesta d’amore: anticipazioni dal 6 al 12 gennaio, l’inganno di Annabelle

Tempesta d’amore, anticipazioni dal 6 al 12 gennaio. Il grande inganno di Annabelle

Tante sono le cose che stanno per accadere a Tempesta d’amore! La perfida Annabelle continuerà a punzecchiare la povera Denise che cadrà in una trappola a dir poco assurda. Intanto, Lucy cercherà di far cadere Robert tra le sue braccia. L’uomo finirà per perdere la pazienza e mettere tutte le cose in chiaro. Chi passerà un terribile momento sarà Fabien, il figlio del dottor Michael. Pensate che il ragazzo rischierà addirittura di perdere la vita! Al Furstenhof quindi si respirerà aria d’ansia e paura. Intanto, Romy si ritroverà a prendere una decisione. Raccontare oppure no a Paul che cosa è successo con Bela? Ma vediamo insieme nel dettaglio che cosa sta per succedere!

Lunedì 6 gennaio: Denise scopre che Elmar è il suo vero padre

Denise aveva ragione! Elmar Lubowitsch, l’esperto d’arte, è sempre sembrato più interessato a lei che ai suoi quadri e infatti ha scoperto che l’uomo è il suo vero padre. La ragazza, sconvolta, ne parla con Joshua che però le consiglia di cercare di scoprire qualcosa in più riguardante l’uomo. Annabelle, venuta a sapere di ciò che è successo, consiglia a sua sorella di fare attenzione. E se fosse una truffa? Lucy intanto continua a corteggiare Robert. Ciò fa andare Valentina su tutte le furie perché il suo desiderio è che i suoi genitori ritornino a far coppia. La ragazzina trova un modo per far guerra alla sorella di Romy. Paul ritorna dal triathlon che si è tenuto a Berlino e non vede l’ora di rivedere Romy e Luna. Romy, tuttavia, si sente in colpa nei confronti del suo fidanzato e non sa se dirgli del bacio che si è scambiata con Bela.

Martedì 7 gennaio: Valentina va su tutte le furie a causa di Lucy

Denise passa del tempo con Elmar e si convince sempre più che sia lui il suo vero padre. Per la ragazza non si tratta di una truffa come, invece, le aveva suggerito Annabelle. Peccato però che le cose non stanno proprio così. L’uomo, infatti, di nascosto si reca nello studio della ragazza e le ruba il quadro! Denise entra nella stanza, Elmar la spinge e la fa cadere a terra. La fidanzata di Joshua a causa del colpo in testa perde i sensi. Robert viene a sapere che l’armadietto di Lucy è stato imbrattato ed incolpa Eva. La donna, però, è innocente ma pare intendere subito che la vera colpevole è Valentina.

Mercoledì 8 gennaio: Denise scopre che il suo quadro è stato rubato

Denise, strattonata da Elmar, si risveglia e scopre che il quadro a cui stava lavorando è stato rubato. Questa, per la ragazza, è una vera e propria tragedia! Peccato che la giovane non sappia che il suo traditore è proprio davanti ai suoi occhi. La ragazza inizia ad aver paura. Se l’assicurazione non la ripagherà perderà altre possibilità lavorative! Joshua si prende cura della sua fidanzata ma intanto un pensiero inizia a tamburellare nella sua mente: che dietro a tutto questo ci sia Annabelle? Henry propone di indire un concorso. Hildegard ne è felicissima in cuor suo sa che non potrà partecipare perché Alfons ancora non riesce a muoversi bene. Il suo piede è ancora dolorante.

Giovedì 9 gennaio: Robert mette le cose in chiaro con Lucy

Robert e Lucy sono rimasti chiusi nella palestra dell’hotel. La ragazza, in accappatoio, tenta di sedurre l’uomo ma lui la respinge. Non c’è nulla da fare. André decide di partecipare alla gara di ballo che si terrà a Bichlheim, ideata da Henry. Lo chef fa una scommessa con il sindaco, la vincerà? Intanto, arrivano brutte notizie per Denise. L’assicurazione non pagherà per il furto del quadro. Alla giovane toccherà sborsare tanti soldi. Oltre al danno anche la beffa! Joshua vuole aiutarla, chiede un prestito ad una banca ma non riesce ad ottenerlo. Alla fine, è Elmar a chiedere a Denise di poterla aiutare.

Venerdì 10 gennaio: Fabien rischia di morire, grande paura per Michael

Fabien mentre fa uno scherzo telefonico a suo padre rischia di morire soffocato. Fortunatamente arriva Bela che con l’aiuto di Michael, che intanto è al telefono, riesce a salvargli la vita. Il ragazzo ha rischiato davvero grosso e ha fatto spaventare tutti! Anche Valentina e suo nonno che hanno ascoltato tutto dalla radio. Eva dovrà presentare il libro di cucina che ha creato con l’aiuto di Robert, i ricordi che le vengono in mente sono tanti e felici. Che nostalgia! I due così si ritrovano a lavorare insieme, fianco a fianco…riscoppierà la passione a Tempesta d’Amore?

Sabato 11 gennaio: Bela prende una decisione che gli cambierà la vita

Denise è commossa dal gesto di Elmar. L’uomo vuole aiutarla e pagare i debiti. Christoph torna da Bangkok e Annabelle gli annuncia che Denise ha trovato il suo vero padre. L’imprenditore decide di prendere seri provvedimenti. Bela inizia a pensare a quella che sarà la sua vita. Forse sarà meglio andare via dal Furstenhof e cercare lavoro altrove. Il ragazzo mira verso la Thailandia ed invia una domanda per lavorare lì. Cosa accadrà?

Domenica 12 Gennaio: Christoph è tornato, Eva ne è ancora innamorata?

Christoph decide di rompere tutti i rapporti con Denise, Annabelle festeggia! Ora potrà prendere finalmente il controllo dell’hotel intero. Eva si mostra in modo strano nei confronti di Robert. L’uomo inizialmente non capisce gli atteggiamenti della donna poi però comprende tutto: c’entra il ritorno di Christoph. Lucy si mostra sempre più ambiziosa, ora sogna di diventare l’addetta stampa del Furstenhof. Denise scopre che suo padre ha paura di Christoph, peccato che la ragazza non sappia che Annabelle abbia studiato un piano malefico contro di lei.