Tempation Island, cosa accade dopo i falò: “C’è una guardia, impazzisci, sei rinchiuso”

Dopo i falò di confronto a Temptation Island, che cosa succede? A rivelare interessanti retroscena sul dietro le quinte del seguitissimo reality show delle tentazioni è stata Nathaly Caldonazzo. L’attrice è perfettamente al corrente di quel che accade per il semplice motivo che ha partecipato da concorrente al programma. Attraverso un video postato sui social ha narrato dei dettagli inediti, rivolgendosi a un protagonista dell’edizione in corso della trasmissione, vale a dire Alessio Loparco. Ma si proceda con ordine. Il pubblico affezionato alle peripezie di Temptation sa bene che fidanzati o fidanzate possono chiedere un falò di confronto anticipato prima della conclusione dei 21 giorni di permanenza nel programma. C’è chi decide di abbandonare insieme e chi si lascia. C’è però anche la possibilità per i partner di non accettare il falò chiesto dalla propria dolce metà.

Temptation Island, cosa accade dopo i falò di confronto

Qualche giorno fa è avvenuta una cosa mai accaduta prima nello show. Sonia ha richiesto al conduttore Filippo Bisciglia un falò di confronto dopo solamente 24 ore di permanenza nel reality. Ha scoperto che il compagno Alessio ha confidato che forse non l’ha mai amata. La vicenda ha preso poi una piega inaspettata. Lui non si è presentato al falò, ma lei è rimasta lo stesso nel villaggio su esplicita proposta delle altre fidanzate. Nella storia del programma non si era mai visto nulla del genere. Dopodiché è stato Alessio ha chiedere il falò alla compagna. In questo caso è stata lei ha non presentarsi.

“E ora che si fa? Che devo fare?”, ha chiesto Loparco rivolgendosi a Bisciglia per poi aggiungere: “Lo rispetto, è giusto così, anzi, da una parte mi fa piacere, perché la riflessione è importante, e se è importante per lei mi fa anche ben sperare per il futuro. E io dove aspetto?” Il conduttore ha replicato in modo fulmineo: “In albergo.” Alessio: “A soffrire, giustamente. Ci tengo a dire una cosa. Io ho sbagliato, ho agito d’istinto ma il motivo era solo questo. Non era una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno, perché non mi appartiene”.

Dopo che sono stati trasmessi tali episodi, sui social, è intervenuta Nathaly Caldonazzo che ha spiegato che cosa avviene ora che Alessio è stato spostato in albergo. “Caro Alessio – ha esordito l’attrice – tu non lo sai, quando ti chiudono dentro quella stanza tu devi starci finché non finisce tutta Temptation Island. Lì i giorni non passano mai, perché tu sei rinchiuso là dentro e non ti fanno mai vedere nessuno. Ti fanno uscire mezz’ora al giorno con una guardia e ti portano solo colazione, pranzo e cena. Non hai telefonino, televisore… puoi rischiare d’impazzire”.

Caldonazzo, che prese parte a Temptation Island Vip 2 nel 2019, ha poi riferito altri dettagli: “Oltre al dolore che ti porti dentro, la sofferenza, il trauma… non sai se lei o lui è da qualche parte con un tentatore o una tentatrice. Tu non sai più niente, nessuno ti tiene più al corrente di niente. Devi stare lì a soffrire”. “Quindi caro Alessio… addà passa a nuttata”, ha concluso Nathaly che è stata la prima persona a raccontare che cosa accade dopo che i falò di confronto si concludono.