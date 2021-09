Teen Wolf: una nuova serie (e un film) in arrivo, l’annuncio

Grandi notizie per tutti i serial freaks più nostalgici. Sta ufficialmente per arrivare un film incentrato su Teen Wolf, il serial trasmesso originariamente da MTV per 6 stagioni dal 2011 al 2017.

L’annuncio è arrivato in un primo momento come esclusiva sulle pagine della rivista Variety e successivamente è stato confermato sui profili social ufficiali dello show. Paramount Plus si è dunque messa al lavoro per un nuovo adattamento cinematografico dell’originale pellicola uscita nel 1985. Il progetto nasce da un contratto firmato dal creatore della serie, Jeff Davis, con MTV Entertainment Studios.

L’accordo in questione, di durata annuale, vedrà dunque Davis collaborare alla scrittura e alla produzione del film e, a quanto pare, prevede anche il ritorno degli attori che hanno fatto la fortuna della serie tv. Tra di loro troviamo Tyler Posey, Dylan O’ Brien, Colton Haynes e Tyler Hoechlin. Qui sotto potete recuperare l’annuncio ufficiale.

We’ve heard your howls, and we’re howling back! A #TeenWolf MOVIE is coming to @ParamountPlus in 2022. pic.twitter.com/AHH6QvuJOY — TEEN WOLF (@MTVteenwolf) September 24, 2021

E le belle notizie non finiscono qui. La conferma riguardo al film di Teen Wolf è strettamente legata anche all’ufficialità di una nuova serie, una sorta di spinoff, ispirata ai libri di Edo Van Belkom della saga Wolf Pack. In questo nuovo prodotto televisivo la vita di quattro adolescenti cambierà per sempre quando un incendio risveglierà una creatura sovrannaturale con la quale si ritroveranno, ahiloro, ad avere a che fare. La minaccia incombente (e la luna piena) risveglierà le bestie nascoste dentro di loro, per un’epica battaglia all’ultimo sangue.

Teen Wolf – The Movie: tutte le anticipazioni sul film

Nel film di Teen Wolf conosceremo una “terribile forza maligna” emersa nella città di Beacon Hills. I lupi tornano dunque ad ululare, chiedendo disperatamente l’aiuto dei banshee, dei coyote mannari, dei mastini infernali, delle volpi di fuoco, e di tutte le altre forze della notte Ma soltanto un coraggioso lupo mannaro come Scott McCall, che pur non essendo più un adolescente è ancora un alpha, sarà in grado di attirare a sé nuovi alleati e vecchi amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più forte che abbia mai incontrato.