Tedua ha rischiato di morire: incidente stradale terribile, come sta

Il rapper ligure racconta via Instagram di aver sbandato in automobile, ecco cos’è accaduto

Mario Molinari in arte Tedua, uno dei rapper più amati in Italia, se l’è vista davvero molto, molto brutta. Via Instagram l’artista ha raccontato di essersi ritrovato suo malgrado coinvolto in un terribile incidente stradale che avrebbe potuto persino costargli la vita. Ma che cos’è successo, esattamente?

Tedua racconta sul social di aver sbandato con la sua automobile mentre si trovava in autostrada. Contrariamente a quello che i suoi “hater” e leoni da tastiera potrebbero scrivere nei commenti, l’artista non stava correndo. Al contrario, Tedua ha raccontato di aver mantenuto una velocità intorno ai 120 o 130 km all’ora al momento dell’impatto. In base a quanto ci ha raccontato, sembra che l’incidente sia stato causato da una grande pozza d’acqua causata dalla pioggia, che con le ruote avrebbe fatto l’effetto acquaplaning.

Le foto pubblicate dal cantante su Instagram, in effetti, fanno abbastanza impressione. L’auto è completamente sfasciata sul davanti e nel bel mezzo della carreggiata, ancora in posizione obliqua dopo il tremendo impatto. Per sua fortuna, il rapper è stato salvato dallo scoppio dell’airbag, che gli ha impedito danni ben più gravi.

Riguardo a quanto accadutogli, Tedua (rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute) ha commentato:

Sono ancora sotto shock ma sto benissimo davvero, mi han fischiato un po’ le orecchie per l’airbag, ma comunque meno di quando ascolto certi dischi, ok sto sdrammatizzando.

Nello stesso post, fra le altre cose, il rapper di Mowgli ha fatto scherzosamente riferimento al cosiddetto “club dei 27”. Stiamo parlando di quel gruppo di artisti (fra gli altri, Amy Winehouse, Jim Morrison, Kurt Cobain) morti alla stessa età in situazioni tragiche o a causa del loro stile di vita sregolato.

Ecco le parole di Tedua:

So che ci sei fratello, so che condurresti i master magistralmente! Club 27 schivato, giuro che LA DIVINA COMMEDIA non è mai stata così vicino alle porte dell’inferno. Caronte non era il mio turno don’t f… with me…

L’artista, nello stesso post, ha anche poi voluto lanciare un messaggio a tutti i suoi follower, seppur completamente scollegato da quanto gli era appena accaduto:

Ragazzi la vita è 1 vi prego, mentre stanno levando le foto delle donne a Kabul non dividiamoci tra di noi a causa del Covid e così via…

Tutto è bene quel che finisce bene? Diciamo di sì. Al di là dello spavento, perlomeno stando al selfie pubblicato via social, sembra proprio che Tedua se ne sia uscito dall’incidente senza nemmeno un graffio sulla faccia. Moltissimi, nel frattempo, i messaggi di solidarietà, stima e affetto arrivati sotto al suo profilo. Fra gli altri anche quello del collega Mecna, che nei commenti ha lasciato a Tedua tre distinte emoji: la faccina sconvolta, il bicipite e il cuoricino.