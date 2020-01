Taylor Swift, la madre ancora malata: dopo il cancro un tumore al cervello

La madre di Taylor Swift sta ancora male: ha un tumore al cervello

Non c’è pace per Taylor Swift. La madre della popstar è di nuovo malata: dopo aver combattuto ben due volte contro il cancro la signora Andrea deve ora vedersela con un tumore al cervello. Taylor ne ha parlato per la prima volta in un’intervista rilasciata a Variety. La Swift, che di recente ha compiuto 30 anni, non ha nascosto il dolore per questa situazione difficile e complicata. La cantautrice è molto legata alla madre e nonostante i numerosi impegni sta facendo di tutto per non lasciare sola la donna in un momento del genere. “Stava facendo la chemioterapia quando i medici hanno scoperto questo nuovo tumore al cervello. Un tumore che è completamente diverso da tutto quello che ha attraversato fino ad oggi”, ha raccontato Taylor.

Taylor Swift rallenta col lavoro per stare vicina alla madre Andrea

“Ho deciso di rallentare con il lavoro per stare vicina a mia madre. Non so ancora cosa succederà e quale trattamento sceglieremo”, ha aggiunto Taylor Swift, che ha così deciso di ridurre le tappe del suo prossimo tour. La madre Andrea ha scoperto di avere il cancro al seno per la prima volta nel 2015: la malattia si è poi ripresentata lo scorso anno. E ora la donna, che ha solo 62 anni, deve vedersela con un terribile tumore al cervello.

Taylor Swift e il suo sostegno alle persone malate di tumore

Proprio perché sa cosa significa combattere un cancro o un tumore, Taylor Swift ha sempre cercato di fare il possibile per chi sta vivendo una situazione simile. Ad esempio due anni fa ha incontrato personalmente, a sorpresa e prima di un concerto, una fan malata di tumore.