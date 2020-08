Taylor Swift, dona ingente somma ad una studentessa per laurearsi

La popolare cantante Taylor Swift è tornata alla ribalta della cronaca per un bel gesto fatto nelle scorse ore e che le ha reso onore. L’artista ha donato una cospicua somma di denaro, pari a 23mila sterline (circa 25mila euro), ad una studentessa di nome Victoria Mario. La giovane aveva creato una campagna di raccolta fondi qualche settimana fa per raggiungere la cifra di 60mila euro. Cifra che le serve per realizzare il suo sogno: diventare una matematica. La Mario, infatti, è stata selezionata per frequentare un corso all’università di Warkick. Ma la retta dell’istituto sembra essere molto alta. Dopo essersi imbattuta per caso nell’appello di Victoria, Taylor Swift non c’ha pensato due volte ed ha versato il suo contributo per far si che il sogno della studentessa possa presto divenire una realtà. Un gesto quello della popstar che non è certo passato inosservato e che ha colpito i suoi numerosi fan e non solo.

Le parole di Taylor per Victoria

In risposta all’appello lanciato da Victoria Mario, la Swift ha scritto: “Mi sono imbattuta nella tua storia online e sono così ispirata dalla tua determinazione e dedizione a trasformare i tuoi sogni in realtà“. Poi la cantante ha aggiunto di voler dare il suo contributo economico, quindi ha concluso augurando buona fortuna alla studentessa. Nelle scorse settimane la cantante è intervenuta su una questione molto delicata che ha scosso negli ultimi mesi gli Stati Uniti. Dopo la morte di George Floyd, negli Usa sono cadute molte statue: da quella dedicata a Cristoforo Colombo ad arrivare agli schiavisti. Sul punto Taylor ha dichiarato: “Mi fa male che ci siano monumenti nel Tennessee che celebrino personaggi storici razzisti“. Per Taylor, insomma, se non è possibile cambiare la storia, almeno è auspicabile cambiare questo.

Il successo di Folklore

A qualche settimana dal suo debutto, il nuovo album della Swift, Folklore, macina un successo dietro l’altro. Con più di 2 milioni di copie vendute e superato il mezzo miliardo di visualizzazioni in streaming, la cantante è ai vertici delle più importanti hit-parade mondiali.