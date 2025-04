Taylor Mega, video da bollino rosso ma scatta la polemica: ’è falso!’

Da qualche tempo Taylor Mega fa coppia fissa, lavorativamente parlando, con l’attore e tiktoker Adriano Moretti. Il duo realizza video dal tono ironico che vengono poi pubblicati sui social e che stanno riscuotendo un discreto successo. L’ultimo video racconta di alcune tipiche dinamiche che avvengono tra le coppie di giovani. Nel video si vede Taylor mandare alcuni vocali provocatori ad Adriano. Nei vocali la ragazza invita il giovane a casa proponendogli di avere una certa intimità. Assistiamo a promesse esplicite e intenzioni molto serie ma quando lui la raggiunge a casa queste promesse vanno in fumo.

Infatti, a quel punto, i due diventano molto imbarazzati ed impacciati. Non riescono a parlare e ad avvicinarsi. Per cui rimangono, a distanza, seduti sul divano. Questo video racconta, a quanto pare, ciò che accade spesso tra i ragazzi di oggi (e non solo). In molti dietro ad una tastiera del computer, oppure ad un telefonino, sono sicuri e spavaldi ma poi non riescono a gestire le situazioni quando devono affrontarle dal vivo. Con ironia di Taylor Mega a Adriano Moretti mettono in luce un disagio piuttosto comune. Ma qualcosa non torna in questo racconto e scatta la polemica su quanto dichiarato dalla modella.

Taylor Mega non convince in queste nuove vesti…

“Non ci credo possa esserti accaduto veramente” Scrive una ragazza rivolgendosi a Taylor Mega. “Una esperta come te… non credo sia così timida…” aggiunge un altro utente. I commenti sul genere sono molti e Taylor è pronta a rispondere senza peli sulla lingua. “Se non sono nel periodo di arrapamento, sono così timida…”, dice l’influencer. Smontando così diversi sogni erotici di quanti la seguono e la ammirano. Ma poi la ragazza aggiunge anche altro.

Ad un utente spavaldo che scrive “Che imbranato, io saprei cosa fare…”, Taylor Mega risponde: “Dite tutti così e poi…”. Sollevando, in questo modo, il consenso di molte altre donne. Chissà se Taylor Mega dice la verità a riguardo? In fin dei conti anche Belen Rodriguez, in un’intervista di qualche tempo fa, disse qualcosa di molto simile. Pare che alcune donne spaventino molto gli uomini e che questi ultimi non siano più in grado di corteggiarle. Ma l’influencer sarà davvero sincera quando rivela questo suo lato così timido e pudico? Chissà…