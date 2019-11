Taylor Mega rivela: “Mi dicono di cambiare trasmissioni ma…”: la sua scelta

Taylor Mega, notte di confidenze: rivelazioni su presente e passato

Notte di confidenze per Taylor Mega. La bionda influencer prima di prender sonno ha deciso di rispondere alle curiosità delle sue follower tramite un ask su Instagram. La venticinquenne ha parlato un po’ di quello che è il suo carattere raccontando anche qualche aneddoto appartenente al suo passato. Ma non solo, Taylor ha parlato anche della sua situazione attuale e del fatto che spesso e volentieri qualcuno provi a farla sentire insicura dandole dei consigli che, però, lei sembra non gradire più di tanto. Uno tra tutti? Pare che qualcuno le abbia anche suggerito di cambiare le trasmissioni a cui partecipa. Ovviamente, Taylor non ne ha fatto il nome ma sappiamo in quali salotti è stata ospitata ultimamente.

Taylor Mega: “In passato mi prendevano in giro, ecco perché oggi sono così”

Taylor Mega appare sempre come una donna forte e sicura di se stessa. Ma da dove proviene questa sua forza. Beh, la risposta è: dal passato. E a rivelarlo è stata proprio lei: “Credo che il mio carattere forte derivi dal fatto che da piccola non venivo mai considerata come la bella ragazza a cui tutti vanno dietro…Anzi, mi prendevano spesso in giro”. Insomma anche lei è stata protagonista di episodi di bullismo. Il motivo? Principalmente il suo taglio di capelli. “Purtroppo i miei genitori mi tagliavano i capelli corti per via del mio vizio di girarmi sempre i capelli. Aggiungiamo il fatto che non ho un carattere grazioso, dolce e delicato quindi mi dicevano che ero un maschio. Poi perché non mi vestivo mai firmata“, ha spiegato Taylor. Ora però le cose sono decisamente cambiate: “Oggi ho i capelli che mi arrivano al sedere e i vestiti che porto ora li vedete tutti. Ma li ringrazio perché è anche grazie a loro se ad oggi sono così affamata”, ha concluso.

“Mi dicono di cambiare trasmissioni”, le parole e la scelta di Taylor

A detta della modella udinese c’è anche chi tenta di scatenare in lei alcune insicurezze. Specialmente riguardanti il suo lavoro e le ospitate nei programmi televisivi. A lei però certi suggerimenti non interessano neppure un po’: “Provano a farmi sentire insicura tuttora. ‘Taylor dovresti fare foto più da influencer’, ‘Taylor dovresti essere meno spinta’, Taylor dovresti cambiare trasmissioni. Ma a Taylor fotte s… perché alla fine vorrebbero tutti stare al mio posto”.