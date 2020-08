Taylor Mega ha scritto un libro: “Tutte le mie verità”, titolo e descrizione

Taylor Mega ha scritto un libro. Poco fa l’influencer ha lanciato il pre-order del suo libro decisamente a sorpresa. Nelle scorse ore aveva dato appuntamento ai fan alle ore 14 di oggi per un annuncio molto importante e abbiamo scoperto che si tratta proprio del suo libro. Dopo tante altre influencer che hanno scritto nero su bianco racconti ed emozioni, anche Taylor Mega vuole raccontare la sua verità. Dopo Giulia De Lellis che ha dato un certo senso il via a tutti gli altri, di recente è arrivato nelle librerie anche il libro di Giulia Salemi. Adesso è il turno della Mega. Il titolo del libro è La bambina non c’è più e dietro questo titolo si nasconde la storia di una donna che ha intenzione di raccontare come è diventata la Taylor Mega di oggi. Non ha svelato ulteriori dettagli sulla trama del libro, ma è chiaro che parli della sua vita.

Taylor Mega, in uscita il suo libro La bambina non c’è più: prime anticipazioni

Anche nella descrizione del libro c’è un certo mistero. Non c’è un lungo paragrafo che anticipa ciò che si leggerà tra le pagine, non ci sono neanche due righe a dire il vero. Tutto viene riassunto in un rigo solo: “Ci sono storie da cui non puoi nasconderti. Tutte le mie verità”. Il fatto che parli di storie da cui non si può sfuggire può far pensare che racconterà qualcosa di non rivelato fino a oggi. D’altronde Taylor Mega non ha mai partecipato a un reality show, se non come ospite al Grande Fratello, quindi la storia della sua vita non è mai saltata fuori del tutto. Conosciamo l’indispensabile su di lei, ciò che lei ha voluto rendere noto. Evidentemente adesso si sente pronta a raccontare altro, ad aggiungere altri tasselli al racconto della sua vita e ha deciso di farlo attraverso un libro.

Il libro La bambina non c’è più di Taylor Mega, edito da Mondadori, è in arrivo nelle librerie il 15 settembre 2020. Tuttavia da oggi è possibile pre-ordinarlo sui siti, ma ricevendolo a casa sempre a partire dalla data d’uscita. Per quanto riguarda il prezzo del libro si può trovare a 15,90€, ma si trova anche a poco meno già in sconto.