Taylor Mega e Giorgia si sono lasciate, Megghi Galo: “Mai state insieme”

Taylor Mega e Giorgia non stanno più insieme: parla Megghi Galo a Pomeriggio 5

Sarebbe già finita la relazione tra l’imprenditrice digitale Taylor Mega e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo. Il condizionale è d’obbligo perché le due non hanno ancora confermato il pettegolezzo. Ma ne è sicura Megghi Galo, altra ex del Trono Classico, amica per un lungo periodo di Giorgia. Ospite nuovamente a Pomeriggio 5 Megghi ha ribadito che la storia tra la Caldarulo e Taylor è stata creata ad arte per ottenere maggiore visibilità e popolarità. Le due – secondo quanto sostiene da sempre Megghi – non sarebbero mai state lesbiche e avrebbero finto per tutto questo tempo.

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo non si seguono più su Instagram

“Come si fanno a lasciare due persone che fondamentalmente non sono mai state insieme?”, ha tuonato Megghi Galo a Pomeriggio 5 a proposito della relazione tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. “A quanto pare si sono lasciate, non si seguono più su Instagram”, ha aggiunto la ragazza, di professione web influencer e modella. Meggh ha poi fatto un’inaspettata rivelazione sul passato della Mega: “Ho conosciuto un ragazzo gay che ha avuto una storia con Taylor, dalla quale aveva ricevuto la stessa proposta di fare quello che poi ha fatto con Giorgia. Questa settimana uscirà su un giornale l’intervista di questo ragazzo”.

Silenzio stampa da parte di Taylor Mega e Giorgia Caldarulo

Al momento Taylor e Giorgia non hanno ancora replicato alle accuse di Megghi Galo. Non solo: non hanno neppure replicato ai recenti gossip sulla loro presunta rottura. In questi giorni, poi, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha avuto un malore che l’ha costretta a delle analisi ed esami approfonditi.