Taylor Mega emozionata su Instagram, incontro inaspettato: “Per me è il massimo”

Taylor Mega non trattiene l’emozione, ecco cosa è successo all’influencer

Taylor Mega è uno dei personaggi più in vista del momento. Nata come influencer su Instagram, anzi lei si definisce influencer marketing, precisando sempre, l’abbiamo poi conosciuta meglio durante la breve permanenza all’Isola dei famosi. E ancor di più, Taylor si è fatta conoscere nei salotti di Barbara d’Urso ed entrando nella Casa del Grande Fratello 16 come ospite. Solo due settimane di reality e tantissimi video su Instagram sono serviti a raccogliere un enorme consenso: Taylor piace davvero tanto, a donne e uomini, a grandi e piccoli. Ovviamente non si può piacere a tutti, ma per l’influencer le emozioni non mancano di certo e oggi ne ha condivisa una con tutti i suoi fan.

Taylor Mega, incontro ed emozione inaspettata: “Capisco che mi volete bene”

Taylor oggi era in giro per le vie di Milano ed è stata fermata da una signora, che si è rivelata essere poi una sua fan. La signora in questione non solo non ha nascosto la sua ammirazione verso la ragazza, ma era visibilmente emozionata e non è riuscita a trattenersi dall’abbracciare la Mega. Quest’ultima non si è tirata indietro, si è lasciata abbracciare e non ha smesso di ringraziare la signora. Un affetto che ha lasciato Taylor senza parole. Poco dopo, l’influencer ha postato tra le stories dei video in cui ha detto: “Avevo già fatto un post dove vi ringraziavo per tutto il calore che mi date ogni volta che mi incontrate. Su Instagram capisco che mi volete bene, che mi supportate, qualcuno è innamorato, qualcuna è innamorata. Però lo percepisci, ma non come quando vi incontro per strada”.

Taylor Mega emozionata per l’affetto dei fan: “Per me è il massimo”

Poi ha proseguito: “Vedere che quando vi incontro siete così dolci, qualcuno sente il bisogno di abbracciarmi… Mi fate capire che mi volete bene, ragazzi per me è il massimo. Perché non te lo aspetti. Quando magari stai su Instagram non lo vedi, non lo percepisci proprio al cento per cento. Invece dal vivo mi fate veramente emozionare”. Di sicuro episodi simili a questo non mancano nelle sue giornate, anche quando non c’è qualcuno pronto a riprendere la scena e postarla sui social. “Sono felice perché vedo che la maggior parte delle persone capiscono come sono”, ha aggiunto infine.