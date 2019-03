Taylor Mega torna alla carica dopo la lite con Mughini: lungo sfogo

Taylor Mega torna alla carica dopo la lite con Mughini a Live – Non è la d’Urso: “Io alzo la voce!”. Lungo sfogo dell’influencer

Non tendono a placarsi i toni, almeno quelli di Taylor Mega. Ieri sera, l’influencer è stata ospite al talk Live – Non è la d’Urso. In studio c’era anche il giornalista Giampiero Mughini che nei giorni scorsi, prendendo Taylor come esempio, aveva parlato in modo non proprio carino di alcune influencer. Secondo la visione dell’intellettuale tale professione, se applicata in un certo modo, non influirebbe su qualcuno, bensì attizzerebbe, alludendo alle pose intriganti utilizzate da alcune influencer sul web. Mega, che nel salotto di Canale 5 ha replicato in maniera decisa, è tornata sulla questione, postando poche ore fa un lungo sfogo sul suo profilo Instagram.

“Festeggiare e farsi festeggiare l’8 Marzo e poi accettare che ci cataloghino come “put….nelle”? NO, GRAZIE”

“Questo è per NOI DONNE. Festeggiare e farsi festeggiare l’8 Marzo e poi accettare che ci cataloghino come ‘put….nelle’? NO, GRAZIE”, esordisce l’influencer che poi prosegue: “Come possiamo pretendere libertà se accettiamo e tolleriamo chi ci attacca per come siamo o, ancora peggio, per come ci mostriamo? L’espressione di quello che siamo, senza avere paura di chi abbiamo di fronte, è la massima manifestazione della nostra libertà”. Taylor ha infine chiosato: “Io non cedo il passo a o per chi ha da ridire solo perché non gli andiamo a genio. Io alzo la voce! E tu?”.

Mughini – Taylor Mega: alle radici della diatriba

Taylor non ha nominato espressamente Mughini, ma l’uso del termine “Put….nelle” fa pensare che, con ogni probabilità, nel suo mirino ci fosse il giornalista, visto che quest’ultimo, nel suo articolo critico riguardo alle influencer, aveva usato proprio quella parola. Sulla questione, Barbara d’Urso nel corso della scorsa puntata ha invitato Mughini a chiedere scusa a Taylor per aver usato quel vocabolo, ma Giampiero si è rifiutato: “Non ho usato quella parola come definizione nei suoi confronti ma l’ho usata in riferimento ad un parametro femminile”.