Taylor Mega confusa parla di donne: libere ma senza i peli superflui

Taylor Mega è un personaggio centrale nel mondo delle piccole imprenditrici digitali. Conosciuta più per i suoi flirt, come quello con Fedez o Tony Effe, l’influencer, in realtà, sta sviluppando da tempo un nuovo business. L’attività riguarda principalmente dei piani di fitness studiati appositamente per le donne. Mega spiega, in questi tutorial, come perdere grasso e come tonificare il proprio corpo. Nel mentre, nei suoi video, non mancano mai pensieri di un certo spessore. Spesso e volentieri legati al mondo femminile.

Nelle ultime storie postate si parla di accorgimenti estetici che l’influencer ritiene superflui. Ma il concetto sfocia in ambiti decisamente più profondi. Il ragionamento nasce dal fatto che quando una donna deve andare dall’estetista a fare la manicure e mettere il gel alle unghie, perde un’ora di tempo. Secondo Mega queste sono tutte sovrastrutture inutili che tolgono tempo e spazio all’evoluzione della donna. Di per sé il concetto è giusto. Gli stereotipi imposti dagli uomini nel tempo hanno portato la donna a dover sempre soddisfare determinati requisiti. Mentre, se andasse in giro con le unghie al naturale, avrebbe più tempo da dedicare alla sua crescita interiore. Poi però accade il disastro e Taylor Mega si perde in un bicchier d’acqua.

Taylor Mega parla di “gabbie mentali” ma poi si contraddice

Taylor Mega definisce queste sovrastrutture “gabbie mentali” che noi donne, da sole, ci costruiamo per soddisfare dei precisi requisiti estetici. Come le minigonne, il trucco e i tacchi. A quel punto l’influencer apre un box su Instagram e chiede alle sue followers di proporre alcune di queste “gabbie mentali”. Nella prima box si parla di ceretta e di peli superflui. Ma in questo caso Taylor ritiene sia giusto depilarsi perché lei odia i peli. Arriva una seconda proposta che riguarda la tinta per capelli. Anche lì Taylor dice che bisogna tingersi perché vedere i capelli bianchi non è bellissimo. E poi arriva un’affermazione che smonta clamorosamente il pensiero dell’influencer.

L’utente in questione propone le ciglia finte. Probabilmente chi l’ha proposto aveva fatto caso al fatto che Taylor avesse appunto fatto la laminazione alle ciglia. Così anche in questo caso la ragazza non può che difendere il trattamento in questione. Affermando che lei usufruisce di questo accorgimento per rilassarsi e riposarsi. Insomma il ragionamento di Taylor se in principio sembrava funzionare, dopo il box di proposte, ha perso completamente di credibilità. In sintesi noi donne dobbiamo liberarci dai canoni estetici imposti dall’uomo ma non da quelli imposti da Taylor Mega!