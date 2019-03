Taylor Mega, un ex cerca di ostacolare la sua carriera? La confessione

Taylor Mega replica alle critiche: la confessione inaspettata su un ex fidanzato che avrebbe provato ad ostacolare la sua carriera in TV

Taylor Mega interagisce e si confronta spesso con i suoi follower che, dopo la sua partecipazione a l’Isola dei famosi e le sue ospitate in TV, stanno continuando a crescere negli ultimi tempi. La sua presenza sui social, come spesso accade a chi raggiunge certi numeri, è ormai assidua e spesso da modo a chi la segue di scoprire storie inedite sul suo conto o particolari della sua vita mai raccontati. Una cosa del genere, per esempio, è accaduta ieri notte quando, su Instagram, Taylor ha risposto a tutta una serie di domande riguardanti lei, la sua carriera e i suoi progetti futuri. Ad un utente che ha fatto insinuazioni pesanti sul suo passato, però, l’ex naufraga ha risposto a tono, confessando di aver avuto problemi con alcuni suoi ex che, al contrario aiutarla (come le è stato detto), parrebbero aver provato ad ostacolare la sua carriera in televisione.

Taylor Mega a ruota libera: “Ecco perché è stata bloccata la mia entrata in molte trasmissioni e reality”

Che i social siano diventati affollati da persone che non sempre si dimostrano gentili ed educati verso il prossimo, purtroppo, è ormai risaputo. Taylor Mega, tuttavia, a chi ha provato ad insultarla su Instagram ha preferito replicare con decisione stanotte, mettendo subito le cose in chiaro. La domanda impertinente che ha attirato la sua attenzione? La seguente: “Per arrivare a questo punto te li sei dovuta passare tutti?”. Parole queste a cui Taylor ha risposto scrivendo: “Tra le poche che per arrivare dov’è non si è mai sco…. nessuno. E vi dirò di più, qualche mio ex ha bloccato l’entrata di molte trasmissioni e reality”.

Taylor Mega confessa: “Mi è stato vietato di parlare di certe cose”

Taylor Mega, poi, a chi le ha chiesto se fosse mai stata con un uomo impegnato ha risposto: “Ti sembro la tipa che fa la seconda donna di qualcuno? Mai andata con un uomo fidanzato/sposato. Ci sono io e basta”. In merito al suo passato sentimentale, lo stesso che come ha rivelato lei è stato motivo di intralcio per il suo debutto in TV, ha in fine aggiunto: “Se non parlo di certe cose non è per vergogna, perché io non rimpiango nulla del mio passato, anzi, ne sono sempre molto convinta. Non parlo di certe cose e non faccio nomi perché mi è stato vietato”.