Taylor Mega “licenziata” in diretta da Barbara d’Urso: “Allibita”, lo sfogo

Taylor Mega attacca Barbara d’Urso dopo l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso

È finito l’idillio tra Taylor Mega e Barbara d’Urso. Durante l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso è scoppiata una bufera per via di una foto che l’influencer ha scattato qualche tempo fa. Un’immagine nella quale Taylor fa il dito medio davanti ad una camionetta della Polizia. Scatto postato nel 2018 dalla stessa Mega e che ha indignato la d’Urso. Quest’ultima ha chiesto spiegazioni alla sua ospite ma la 25enne è stata piuttosto evasiva e ha annunciato un addio temporaneo alla tv. Barbarella ha preso la palla al balzo per dire la sua e congedare definitivamente l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. “Se fosse vero, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Ma siccome penso che non sia vero… solamente una persona stupida può aver fatto una cosa del genere, mentre ti ritengo intelligente, quindi non l’avrai fatto”, ha dichiarato la conduttrice. Un atteggiamento che ha infastidito parecchio Taylor, che si è poi sfogata su Instagram.

Lo sfogo di Taylor Mega su Instagram contro Barbara d’Urso

“È un mese che mi rompono per avermi in tv, sapevano della mia intenzione di prendere una pausa dalla tv e poi la presentatrice se ne esce così? Sono allibita, non so perché Mediaset si stia comportando così nei miei confronti”, ha dichiarato Taylor Mega nelle sue stories di Instagram (in basso video integrale).

Taylor Mega e il successo in tv grazie a Barbara d’Urso

Il successo in tv di Taylor Mega è in gran parte dovuto a Barbara d’Urso, che l’ha scelta come protagonista dei suoi programmi dopo la breve avventura all’Isola dei Famosi. Nell’ultimo anno la Mega è stata ospite di Pomeriggio 5, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso ed è stata pure ospite per una settimana del Grande Fratello. Ora Taylor sembra pronta per nuove sfide professionali: tornerà mai da Barbarella?