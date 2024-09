Tavassi – Incorvaia, il video fa impazzire i fan: “Mai riso così tanto”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono una delle coppie più amate e seguite del web, esattamente come la sorella Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, stimati da tutti per la loro relazione seria e rispettosa. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, precisamente durante la settima edizione, annata in cui entrambi hanno mostrato una forte vicinanza e complicità, che poi è sfociata in un amore folle che li ha portati ad andare a convivere nel maggio 2024. I fan avevano capito sin dai primi momenti nel reality di Canale 5 che i due avrebbero avuto un futuro insieme: il modo in cui si guardavano non lasciava scampo.

Nelle ultime ore sui social è spuntato un video dolcissimo di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, accompagnato dal commento di tantissimi utenti felicissimi e un po’ invidiosi della loro splendida relazione. Non tutti sanno, infatti, che Edoardo Tavassi ha una grande passione per la comunicazione, e oltre a condividere spesso video ironici sul suo profilo Instagram è anche uno “streamer”, ovvero fa dirette su Twitch sotto il nome di “Italvax“, in cui parla di tutto e tiene compagnia ai fan.

Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi in live su Twitch: fan impazziti dopo la gag

Proprio ieri, durante una di queste live è comparsa anche Micol Incorvaia, sorella di Clizia e Guendalina Incorvaia, la quale ha ironicamente interrotto la diretta di Edoardo. Il piccolo siparietto inizia con Nicole che rientra in casa ed esordisce con un: “Ciao cucciolone“, per poi continuare con una serie di gag spontanee che hanno fatto letteralmente impazzire i social. Nel video si vede Edoardo Tavassi che prende in giro in modo goliardico la fidanzata, la quale prima parla di uno psicologo, dicendo di aver “trovato un ragazzo che le piace davvero“. Poi parla al telefono con un fattorino che sta per portare la cena a casa, chiamandolo “Amò”, e facendo ironicamente ingelosire Tavassi.

Durante la diretta spunta poi la parte più divertente, con Micol Incorvaia che arriva ad abbracciare Edoardo dicendogli: “Cosa faresti se ti lasciassi? Dillo!“, e lui: “Piango per 15 anni!“. I social, in particolare X stanno impazzendo e il video è ormai diventato virale, con commenti di ogni genere ma tutti positivi nei confronti della coppia: “Voglio quello che prendono loro” dice ironicamente un utente. “Quanto ne avevamo bisogno tutti?!?! Ahhhh che gioia!“, e ancora: “Sto male! Sandra e Raimondo 2.0 Sono fantastici“.