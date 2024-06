Tatangelo single, con Narducci relazione tossica: verità al veleno

Sembra essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci dopo appena un anno. Nessuno dei due conferma la notizia ma parecchi indizi seminati sui social lo lasciano intendere. Come prima cosa lei non segue più lui su Instagram. Poi sembrerebbe che la Tatangelo in una recente intervista abbia affermato di essere finalmente uscita da una relazione tossica.

Dopo la lunghissima storia d’amore con Gigi d’Alessio e la tormentata relazione con Livio Cori, sembrava aver ritrovato il sereno. Invece anche la relazione con Narducci, più giovane di lei di dieci anni, sembra essere già finita. E finisce in concomitanza dell’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Mantra“. Non a caso la canzone parla proprio di ritrovare il proprio equilibrio personale. Ecco le parole della Tatangelo sotto un recente post di Instagram:

Questo è stato un lungo periodo di rinascita e riscoperta, la prova tangibile che dal dolore possano nascere anche cose belle. Finalmente sono pronta per raccontarvele.

Inoltre nell’ultimo periodo sul profilo Instagram della cantante non compaiono più foto del fidanzato ma solamente del figlio Andrea e dei fratelli. A fine maggio, in concomitanza con l’uscita del nuovo brano, la cantante rilasciava una nota stampa in cui dichiarava: “Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia…bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l’altro.” Lui, Narducci, dal canto suo non si è ancora esposto.

Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio: lei tremenda in privato!

Tempo fa era uscita un’indiscrezione che raccontava il motivo per cui Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio si sarebbero lasciati. Sembra infatti che lei avesse un caratteraccio in privato. Sembra anche che volesse sempre comandare su di lui. Tanto è che quando si lasciarono la figlia di lui, avuta dal precedente matrimonio, si sfogò sui social dicendo che la Tatangelo fosse una donna interessata solo alle apparenze. Attendiamo a questo punto che i due diretti interessati parlino apertamente così da capire le ragioni di questa ennesima separazione.