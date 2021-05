Tarzan, dramma: cade aereo, morti Joe Lara e la moglie (che guidava)

Lutto nel mondo cinematografico statunitense e mondiale: nelle scorse ore è morto l’attore Joe Lara, 58 anni, noto per essere stato il protagonista della serie tv anni Novanta Tarzan – La grande avventura. Il divo ha perso la vita in quanto l’aereo privato su cui stava viaggiando e che era guidato da sua moglie Gwen Shamblin si è schiantato al suolo. Nulla da fare per lui e per la consorte. Nella tragedia sono decedute altre cinque persone.

Il drammatico episodio si è consumato sui cieli del Tennessee ed è avvenuto sabato 29 maggio. Lara aveva interpretato l’eroe nato dalla penna di Edgar Rice Burroughs anche nel tv movie del 1989 Tarzan a Manhattan ed era apparso in un episodio di Baywatch. L’attore lascia la figlia Liana, avuta da Natasha Pavlovich.

Incidente aereo, morti Joe Lara, la moglie e altre cinque persone: la dinamica dell’incidente

Il piccolo jet su cui viaggiavano le vittime era un Cessna C501 che ha perso quota nel lago Percy Priest vicino a Smyrna, nel Tennessee. Era decollato dall’aeroporto della contea di Smyrna Rutherford intorno alle 11 ed era diretto all’aeroporto internazionale di Palm Beach in Florida.

Le squadre di soccorso giunte sul luogo dello schianto, come fanno sapere i media americani, hanno subito reso noto che purtroppo non c’è stato alcun superstite. L’incidente si è rivelato fatale per tutti i passeggeri a bordo del mezzo.

Gwen Shamblin, al comando dell’aereo, era una dietista e fondatrice di una Chiesa, la Remnant Fellowship Church: era nota per aver creato una dieta fondata sui precetti cristiani, ‘The Weigh Down Workshop’. Nell’incidente è deceduto anche il genero della Shamblin e altri leader della Chiesa. Lei e Joe Lara vivevano in una abitazione ottocentesca a Brentwood, Tennessee, ed erano sposati dal 2018.

Lara è nato a San Diego il 2 febbraio 1962. Oltre ad essere un attore era un esperto di arti marziali oltreché un musicista country. Prima del cinema si fece notare in passerella, intraprendendo la carriera di modello. Poi i set tv e cinematografici e la popolarità giunta grazie a Tarzan.