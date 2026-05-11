Tara Gabrieletto vuota il sacco: “Matrimonio con Cristian Gallella finito per un tradimento lungo mesi”

Correva l’anno 2011 quando a Uomini e Donne il trono fu affidato a Cristian Gallella che venne stregato dalla corteggiatrice Tara Gabrieletto. Nacque un’intensa love story che fu messa alla prova nel 2014, quando la coppia decise di partecipare a Temptation Island. Dal reality delle tentazioni uscirono indenni insieme. Nel 2016 i due decisero di sposarsi e diventarono marito e moglie. A distanza di quattro anni arrivò la separazione ed ora gli ex sono in attesa delle carte del divorzio. Tara, in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, ha raccontato che il matrimonio è giunto al capolinea quando lei ha scoperto che l’allora marito la tradiva, tenendo “il piede in due scarpe”.

Uomini e Donne, Tara Gabrieletto sull’ex marito Cristian Gallella: “Tradimento andato avanti per mesi”

Tara ha parlato delle nozze con Gallella senza particolare entusiasmo, descrivendole come un “matrimonio normalissimo”. Ha ricordato che subito dopo il percorso a UeD decisero di andare a convivere, per questo quando si sposarono le loro vite non subirono alcun grande cambiamento. Già vivevano sotto lo stesso tetto. Con il passare degli anni, però, Gabrieletto comprese che il suo non era un matrimonio da favola:

“Peccato che con il tempo ho capito che questo matrimonio era stato fatto tanto per. Quando una persona è molto innamorata ha un po’ le fette di prosciutto sugli occhi, cerca di vedere sempre il bello, ma la realtà era un’altra. Le sue promesse erano tante parole e pochissimi fatti”.

L’ex corteggiatrice ha precisato che lei ha una visione all’antica del matrimonio. “Lui no”, ha chiosato, riferendosi all’ex marito. Il senso della sua dichiarazione lo ha spiegato subito dopo:

“Può accadere che le cose non funzionino. Spesso non è colpa di nessuno dei due. Ma se c’è un tradimento che va avanti per mesi e mesi, quella per me è una scelta. Non si può tenere un piede in due scarpe. Magari lascia e poi fatti la tua vita. Penso che debba esserci sempre un minimo di rispetto per quello che c’è stato. Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Ma forse ho valori che non vanno più di moda”.

Dunque, a detta della donna, Galella avrebbe avuto una relazione extraconiugale durata mesi quando il matrimonio era ancora in piedi. Quando le è stato chiesto se la sua versione fosse frutto di certezze oppure di congetture, Tara ha spiegato di aver visto messaggi e di aver ascoltato audio compromettenti.

“Dato che non ero lì – ha raccontato – la prova del nove non potrò mai averla. Per quanto mi riguarda, però, il tradimento non è solo quando due persone finiscono nello stesso letto, ma anche quando tu non parli più con me e cerchi una persona esterna. Anche quello è un tradimento che non accetto”.

La scelta di andare via di casa e i mesi difficili dopo la separazione

La decisione di scrivere la parola fine sulla storia d’amore l’ha presa lei. Nel giro di nemmeno una settimana ha lasciato Roma, città in cui conviveva con l’allora marito, e si è trasferita in una casa in affitto a Vicenza. “Me ne sono andata di casa. Purtroppo quando perdi la fiducia è difficile ritrovarla. I vasi rotti puoi incollarli, ma l’acqua passa comunque”, ha osservato.

Gabrieletto aveva raccontato che Cristian tentò di riconquistarla. Una versione che ha confermato: “Sì, ma per me era troppo grave ciò che era successo. Se ci avessimo riprovato sarebbe stata una vita di inferno per entrambi. Avrei controllato ogni suo respiro e ogni spostamento. Così non è vita. Meritiamo entrambi di essere felici“.

Mettere una pietra sopra alla relazione non è stato affatto semplice per Tara perché, nonostante tutte le difficoltà, era ancora innamorata di Gallella. Per questo, i mesi che sono seguiti alla separazione sono stati complessi e difficili sul piano emotivo:

“Sono sincera, sono stati mesi difficili, non lo auguro neanche al mio peggior nemico, però le donne hanno una forza incredibile. A un certo punto sono riuscita a spegnere il cuore e a usare solo la testa. Mi sono detta: “Ora c’è Tara e poi viene tutto il resto”. E da lì sono ripartita da zero. Quando tocchi il fondo puoi solo risalire”.

Tara ha poi riferito che oggi non ha più alcun contatto con l’ex marito. Inoltre ha risposto indirettamente a Cristian che aveva detto che il suo legame di amicizia con Maria De Filippi si era interrotto non per uno suo sbaglio, bensì per un errore della persona che aveva vicino, ossia Gabrieletto. Quest’ultima ha così commentato la vicenda:

“L’unico ruolo che ho avuto è stato essere la sua compagna. È più facile dare la colpa agli altri che prendersi le proprie responsabilità. Quindi va bene così, queste esperienze di vita mi hanno insegnato che a volte è meglio non parlare. Tanto chi di dovere conosce la verità. Io sono a posto così”.

Le carte del divorzio dovrebbero arrivare tra la fine di maggio e l’inizio giugno: “Il mio avvocato ha impiegato quasi 4 anni per riuscire a ottenere la separazione. Tra maggio e giugno dovrebbe arrivare finalmente il divorzio. Anzi, rivolgo un appello al mio avvocato Alessandro Beccaria: fai il miracolo! È un angelo, lo sto facendo impazzire. È lui che fa da tramite tra me e Cristian perché ad oggi è la cosa migliore”.

Oggi l’ex corteggiatrice è felicemente fidanzata con Vincenzo Alesiani. Si sono conosciuti grazie a un’amicizia comune circa un anno e mezzo fa. Tara lo descrive come un uomo buonissimo e straordinario. “Ci stiamo riscattando a vicenda dalla sofferenza passata”, ha chiosato.