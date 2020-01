Tania Cagnotto, grave lutto: morta la nonna, le parole della tuffatrice

By

Tania Cagnotto, grave lutto: è morta la nonna, le parole della tuffatrice

Grave lutto per Tania Cagnotto. Nella notte tra il 10 e l’11 gennaio 2020 è morta la nonna all’età di 98 anni. Aveva festeggiato il compleanno da poco, da quattro giorni. A dare la triste notizia è stata la stessa tuffatrice italiana che ha dedicato un post alla parente sui suoi profili social. Da quel che si apprende l’addio non è stato troppo travagliato ed è avvenuto nel sonno. Tania ha inoltre sottolineato la sua soddisfazione per il fatto che la nonna abbia conosciuto la pronipote Maya (ossia la figlia della campionessa bolzanina classe 1985). Ricordiamo che l’asso dei tuffi azzurro si è sposata il 24 settembre 2016, all’isola d’Elba, con Stefano Parolin, da cui ha avuto una figlia, Maya appunto, nata il 23 gennaio 2018.

“Sempre presente, sempre allegra, fino alla fine dei tuoi giorni… Sono felice che sei riuscita anche a conoscere Maya”

“Ciao meine Liebe Omi. Stanotte, 4 giorni dopo il tuo compleanno (98 anni), ti sei addormentata… nel modo in cui te lo auguravamo. Finalmente potrai raggiungere il nonno, che tanto ti mancava”, ha esordito Tania con un post su Instagram. La Cagnotto è quindi passata a descrivere il carattere allegro e positivo della nonna, ricordando anche la sua contentezza relativa alla conoscenza di sua figlia Maya con l’anziana parente da poco scomparsa: “Sei stata una nonna speciale per me. Sempre presente, sempre allegra, fino alla fine dei tuoi giorni… Sono felice che sei riuscita anche a conoscere Maya. Hab die lieb Omi. RIP”.

Tania Cagnotto: il caloroso abbraccio dei social

Sui social tantissimi coloro che hanno lasciato un gesto di vicinanza a Tania. Oltre 34mila i like al post, a cui si aggiunge una cascata di commenti (quasi un migliaio). A corredo del post sopra citato, la Cagnotto ha pubblicato anche tre scatti della nonna: uno in sua compagnia, uno con la pronipote Maya e uno con un altro familiare.