Tania Cagnotto è incinta di nuovo e annuncia il ritiro

Cicogna in volo per Tania Cagnotto. La famosa nuotatrice è incinta per la seconda volta. A farlo sapere la diretta interessata su Instagram in un lungo post nel quale ha annunciato il suo ritiro dalle Olimpiadi di Tokyo, posticipate al 2021 per via dell’emergenza Coronavirus. Tania, 35 anni, ha scelto di allargare la famiglia dopo la nascita della piccola Maya, arrivata nel 2018. Dal 2016 la Cagnotto è felicemente sposata con Stefano Parolin, di professione commercialista. L’annuncio della sportiva è arrivato come un fulmine a ciel sereno per i suoi fan e per gli addetti ai lavori. Lo scorso febbraio la tuffatrice aveva ammesso di sognare di fare la portabandiera a Tokyo. In seguito al lockdown, però, qualcosa è cambiato e Tania ha deciso di non partecipare alla sua sesta Olimpiade. In futuro, però, non è escluso un impegno come allenatrice. Ora come ora la Cagnotto è più che mai concentrata sul suo secondo figlio, che dovrebbe nascere nei primi mesi del 2021.

Tania Cagnotto spiega perché non sarà alle Olimpiadi di Tokyo

“È stata una scelta davvero difficile… Da una parte la voglia di partecipare alla mia 6ª olimpiade da mamme con il grande sogno di portare la bandiera e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia. Ebbene si, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta. So che molti di voi volevano vedermi ancora una volta sul trampolino e mi spiace di avervi deluso ma in questo lockdown, come sarà successo a tanti altri, ho avuto tempo di riflettere e capire cosa fosse più importante per me”, ha dichiarato Tania Cagnotto su Instagram. “Grazie a Francesca Dallapé per avermi convinta ad affrontare questa sfida pazzesca e di avermi fatto tornare a sognare qualcosa in grande come un Olimpiade da mamme… E ancora una volta grazie a tutti voi, che avete ricreduto in me… voi che mi avete dato la forza di rimettere in moto la macchina… voi che mi avete sempre sostenuto con messaggi di stima e affetto!Vi prometto che vi renderò ancora partecipi della mia vita e comunque questo è solo un arrivederci al mondo dei tuffi perché credo di poter dare ancora qualcosa in un altra veste…”, ha aggiunto.

Tania Cagnotto aveva già annunciato il ritiro due anni fa

Già dopo la prima gravidanza Tania Cagnotto aveva detto addio al mondo dei tuffi. A 32 anni aveva detto basta per dedicarsi al marito e alla figlia. Ha poi cambiato idea, dopo un lungo confronto con l’amica e collega Francesca Dallapé. Un rapporto, quello tra le due, fatto di stima e affetto, tanto che erano pronte a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo dopo la buona prestazione a quelle di Rio. Ma Tania ha fatto un passo indietro e ha optato per la famiglia, alla quale è molto legata.

Tania Cagnotto è sposata dal 2016 con Stefano Parolin

Chi è Stefano Parolin, il marito di Tania Cagnotto? È un giocatore di calcio a 5 e commercialista, che ha chiesto di sposare la moglie a Venezia, nel corso di una cena romantica. La coppia conviveva dal 2010 e si è poi sposata nel settembre 2016 sull’Isola d’Elba. Testimone della sposa è stata la tuffatrice Francesca Dallapé.