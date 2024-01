Tananai scherza sul peso, interviene stizzita Big Mama

Dopo il post ironico pubblicato da Tananai è scoppiato il caos: l’accusa è quella di grassofobia. A rincarare la dose è Big Mama che si è indignata molto per la battuta (evitabile) del collega.

Due giorni fa, su Instagram, il cantante ha pubblicato una foto dopo l’annuncio di Amadeus. Tananai si esibirà a piazza Colombo durante una delle serate del festival di Sanremo. Per festeggiare ha messo una foto modificata dove appare più grasso: “Spero di rimettermi in forma per l’ospitata a Sanremo, mannaggia Amadeus, mi stavo rilassando“. Il cantante ha voluto fare una battuta, soprattutto in vista delle festività natalizie appena trascorse, ma a molti non è piaciuto questo umorismo, accusandolo di grassofobia.

Nella polemica si è aggiunta anche Big Mama, cantante famosa soprattutto perché lancia messaggi di bodypositivity e che parteciperà in gara a Sanremo. Ha messo una story, sottolineando la battuta di cattivo gusto del suo collega: “Tranquilli, mi sto allenando anche per reggere il peso di chi fa ancora battute grassofobiche nel 2024, che noia“. In tanti hanno dato man forte alla cantante, delusi e offesi dal post di Tananai. Ma non è arrivata nessuna risposta da lui, almeno che, non lo abbia fatto privatamente. Nonostante i tanti commenti negativi che ha ricevuto, non ha comunque chiesto scusa a coloro che si possono essere sentiti offesi.

Tra i tanti rimproveri, appare anche quello di Giorgia Soleri che sottolinea: “Ma perché pensate che la grassezza sia una punch line? Raga no, no. Cosa fa ridere di un corpo grasso esattamente?”

Tra gli altri commenti, c’è chi ha scritto: “Fammi capire: se fossi realmente diventato una persona grassa? Vuol dire che non potresti più fare musica, scrivere belle canzoni e andare a Sanremo? Vuol dire che ti vergogneresti a farti vedere in tv, che tra l’altro allarga? Vuol dire che non potresti più riempire gli stadi con tutti i tuoi fan che cantano le tue canzoni a squarciagola? Interesting. Spoiler: potresti“. O anche: “Vorrei capire perché, vorrei capire le motivazioni dietro. Vorrei capire come un team di comunicazione o Tananai stesso hanno fatto a pensare che questo post potesse funzionare in modo positivo. Che potesse dare una bella reputazione all’artista“.

Dunque, il cantante per fare una battuta simpatica non ha rispettato il politicamente corretto e non è stato attento a quelle sottigliezze che oggi fanno differenza.

Chi è Big Mama

All’anagrafe Marianna Mammone, nata ad Avellino nel 2000, Big Mama è una rapper italiana che ha iniziato ad inseguire questa passione da quando si è trasferita a Milano, qualche anno fa. In particolare, canta di omofobia, discriminazione, tolleranza e autolesionismo, cercando anche di sensibilizzare sulla bodypositivity e sul sentirsi bene con se stessi.

Il suo nome artistico è dovuto a due fattori: il fatto che sia in sovrappeso e il significato della parola in slang, Big Mama, infatti, sta per “donna a capo di un movimento“. Attraverso le sue canzoni, la cantante vuole aiutare le persone a sentirsi bene con se stesse, ovviamente ci tiene a precisare che “non vuole promuovere l’obesità“.

Big Mama parteciperà in gara a Sanremo. Per la prima volta salirà sul palco dell’Ariston e porterà la canzone La rabbia non ti basta.