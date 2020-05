Talisa, dopo Amici problemi di lavoro: “Non scrivetemi”, l’appello

Amici, Talisa Ravagnani lancia un appello su Instagram

Talisa Ravagnani è riuscita a fare un bel percorso ad Amici di Maria De Filippi grazie al suo talento e alla sua presenza scenica che l’hanno portata fino al Serale; lì purtroppo non ha dato il meglio di sé a causa di un infortunio ma ciò non toglie che sia una brava ballerina e che abbia tutte le carte in regola per avere un futuro brillante. La premessa è necessaria per parlarvi di ciò che Talisa ha recentemente scritto fra le sue storie Instagram: la danzatrice sta avendo infatti non pochi problemi di lavoro a causa delle continue email che i fan le inviano sui suoi contatti lavorativi. Veniamo subito al dunque.

Talisa, problemi di lavoro a causa delle email dei fan: “Vi chiedo di rispettare la differenza”

In una recente storia Talisa ha prima pubblicato un messaggio che aveva scritto tempo fa ai suoi follower: “Prima di tutto – queste le sue parole – voglio ringraziarvi per i messaggi che mi avete mandato via email, però quella è la mia email per il lavoro. Con i vostri bellissimi messaggi – ha poi proseguito – non riesco a vedere le email mandate per opportunità di lavoro. Vi chiedo per favore di non usare la mia email per messaggio personali. Vi chiedo di rispettare la differenza tra la mia vita personale e quella professionale”. Un messaggio chiaro che purtroppo però non è stato recepito da molti dei follower, visto quanto accaduto recentemente.

News Talisa: “Se davvero mi volete bene lasciatemi l’email libera”

“Avevo già pubblicato questo messaggio – questo il commento di Talisa nella stessa storia –, però di nuovo ho ricevuto un botto di messaggi personali da tanti di voi. Vi prego, non scrivetemi sull’email. Se davvero mi volete bene lasciatemi l’email libera per messaggi di lavoro. Per favore, vi prego”. Quella della Ravagnani è una vera e propria richiesta d’aiuto perché è chiaro che i professionisti non vivano solo di like e che perdere un contratto perché non si fa in tempo a leggere le email sia un peccato. Non sappiamo se il suo appello avrà l’effetto sperato ma le consigliamo di trovare un altro modo per farsi contattare: non tutti magari vedono le sue storie ed è abbastanza inverosimile che i fan non scrivano alla propria beniamina dopo averne scoperto l’email.