Talisa Ravagnani fidanzata: “C’è qualcuno”, imbarazzo con Marcello

Amici, Talisa Ravagnani confessa di essere fidanzata durante una lezione con Marcello Sacchetta

Talisa Ravagnani è fidanzata e o lo abbiamo scoperto nella puntata del daytime di Amici di oggi. La confessione è avvenuta durante una lezione molto speciale con Marcello Sacchetta, che ha fatto il punto della situazione con la ballerina in vista del Serale. Mancano poche maglie e Talisa non è certa di prenderne una: lei crede nelle sue potenzialità e sta provando di tutto per dimostrare di essere una valida ballerina. Non trova però riscontro nei professori dei suoi passi avanti, per questo adesso si domanda cosa potrebbe fare di più per poter arrivare alla Celentano e alla Peparini. Timor Steffens già crede in lei. Marcello ha deciso di aiutarla a tirare fuori qualcosa che ancora non conosciamo di lei e di farlo con una coreografia.

Talisa Ravagnani fidanzata: “C’è qualcuno, ma ho paura di innamorarmi”

Il ballerino si è proposto di danzare insieme a Talisa, oltre a montare la coreografia. Ha scelto la canzone e l’ha fatta ascoltare alla ballerina, che subito si è mostrata molto entusiasta. “Dedicala a qualcuno”, ha detto Marcello. Talisa è sembrata subito molto imbarazzata, ma poi è riuscita ad ammettere: “C’è magari qualcuno a cui posso pensare, però è complicato in questo momento”. Talisa è fidanzata quindi, anche se forse il rapporto con questa persona non è ancora ben definito. La ballerina ha spiegato di avere difficoltà nei rapporti sentimentali, perché a un certo punto della conoscenza vive un blocco. “Ho paura di innamorarmi, perché ho paura di soffrire le conseguenze dopo”, ha spiegato a Marcello, che intanto trasformava le parole di Talisa in passi di danza.

Amici 19, Talisa dopo la lezione con Marcello: “Mi sento un’altra persona”

Tirando fuori emozioni e sensazioni, Talisa era molto in imbarazzo e Marcello se ne è accorto. Ha invitato la ballerina a non vergognarsi e questo le è stato molto d’aiuto. Tornata in sala relax, infatti, Talisa ha raccontato agli altri allievi: “Mi sto sfogando in questo e sono contenta. Questo pezzo è dedicato a me, a essere me stessa e mi sento già un’altra persona”.