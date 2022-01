Tali e Quali, Conti spiega le differenze: meccanismo, giuria, concorrenti

Quando inizia Tali e Quali? La data scelta è quella di sabato 8 gennaio 2022, con una promozione quindi nella prima serata più importante della settimana. Tale e Quale Show, il programma da cui trae ispirazione, è fedele invece al venerdì sera. Carlo Conti sfiderà dunque la sua amica, anzi si definiscono fratello e sorella, Maria De Filippi, che torna con C’è Posta per Te proprio sabato 8. Si sfideranno per quattro settimane soltanto: sono quattro le puntate previste di Tali e Quali, infatti. Potrebbe essercene una quinta con il classico torneo, però. I concorrenti in gara saranno molti di più e ci sono molte differenze con Tale e Quale Show.

Carlo Conti ha presentato il nuovo programma, lo spin-off dell’originale con i Vip protagonisti, in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Come già è noto, i concorrenti di Tali e Quali sono persone comuni e non personaggi dello spettacolo. Persone che nella vita fanno tutt’altro mestiere, arriveranno operai o anche medici o infermieri, camerieri, ecc. I cantanti più gettonati nelle imitazioni di chi ha inviato video per Tali e Quali sono Ligabue, Vasco Rossi, Gianna Nannini e Renato Zero. “Sono dei fuoriclasse delle imitazioni”, ha promesso Conti.

Il meccanismo di Tali e Quali è diverso dal programma originale. I concorrenti non saranno sempre gli stessi e non saranno dodici. In ogni puntata ci saranno undici concorrenti diversi e al termine delle puntate ci sarà un mini-torneo tra i vincitori dei precedenti appuntamenti e la vincitrice della prima edizione di due anni fa. Nel 2019 è andata in onda però una sola puntata di Tali e Quali. Ci sono altre differenze tra Tali e Quali e Tale e Quale Show:

“I ‘Tali e Quali’ arrivano un paio di giorni prima per lavorare con gli insegnanti canto e le costumiste. Per quanto riguarda il trucco, non avendo il tempo di realizzare un calco del viso e per costruire le protesi. Sarà un trucco più pittorico, con parrucche e qualche piccola protesi facile da adattare”

Per quanto riguarda la giuria di Tali e Quali non ci saranno cambiamenti: torneranno al tavolo Loretta Gocci, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto cambierà di puntata in puntata e il primo sarà Biagio Izzo. Conti è certo: saranno in seria difficoltà perché i concorrenti sono tutti molto bravi. Inoltre nella prima puntata di Tali e Quali ci saranno ospiti i Gemelli di Guidonia, ultimi vincitori di Tale e Quale Show.