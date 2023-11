Tale e Quale Torneo: vincitrice (giusta), classifica e la stizza di Conti

Tale e Quale Show – Il torneo dei campioni 2023 ha il suo vincitore, anzi la sua vincitrice: a salire sul gradino più alto del podio è stata Ilaria Mongiovì strepitosa nell’interpretare Mariah Carey. Trionfo tanto meritato quanto inaspettato vedendo alcuni altri concorrenti in gara. Medaglia d’argento per Antonino Spadaccino, bronzo per Gaudiano. Maglia nera per Ginevra Lamborghini, non considerando naturalmente Paolantoni e Cirilli.

La votazione e la classifica finale completa e la stizza di Conti

Annullata l’assegnazione dei 5 punti dati reciprocamente dai cantanti perché, a detta di Conti, “ogni concorrente avrebbe dato 5 punti all’altro e sarebbe stato superfluo far votare”. Non proprio chiara la spiegazione. Il fatto è che il programma stava sforando parecchio l’orario e ‘Carletto’ ha deciso di andare spedito. A un certo punto ha pure avuto un gesto di stizza: mentre stava chiamava la classifica finale, i tecnici non sono stati prontissimi a mandare in onda una posizione (il decimo posto della Lamborghini). “Entro stasera”, ha chiosato un po’ spazientito il conduttore.

Per quel che riguarda i voti dai social, 1 punto è andato a Dianetti, 3 punti a Mongiovì, 5 punti a Licitra. I coach del programma hanno dato i 5 punti bonus a Ilaria Mongiovì. Malgioglio e Goggi hanno dato i loro 5 punti bonus ad Antonino Spadaccino, Panariello li ha assegnati a Valentina Persia.

Di seguito la classifica finale, le pagelle e le votazioni