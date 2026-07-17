Tale e Quale Show, ufficializzato il cast completo: ecco i 10 concorrenti vip e i nomi dei 3 giurati

Carlo Conti, come ha sempre fatto negli ultimi anni, ha annunciato attraverso i suoi profili social e in un colpo solo l’intero cast di Tale e Quale Show, storico talent di Rai 1. Nella prossima stagione ci sarà un’importante novità riguardante la messa in onda del programma: non sarà più trasmesso il venerdì sera, bensì il mercoledì, sempre in prime time. La data di partenza è prevista per il 23 settembre.

Tale e Quale Show: il cast ufficiale

Di seguito la lista ufficiale dei dieci vip che si metteranno in gioco a Tale e Quale Show:

Paola Perego (conduttrice)

Maddalena Corvaglia (conduttrice)

Roberta Morise (conduttrice)

Selma (cantante)

Anna Pettinelli (speaker radiofonica ed ex professoressa di Amici di Maria De Filippi)

Jasmine Carrisi (cantante)

Andrea Perroni (conduttore)

Stefano Meloccaro (giornalista)

Max Paiella (imitatore e cantante)

Vladimir Randazzo (attore)

Ai dieci famosi si aggiungerà nuovamente il tandem dei “duetti impossibili” formato da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Inoltre da sottolineare la presenza di Anna Pettinelli che, quindi, come già anticipato da diverse indiscrezioni recenti, non farà più parte del cast di Amici di Maria De Filippi, in cui ricopriva il ruolo di insegnante.

Sulla carta Conti e il suo team hanno ‘confezionato’ un ottimo staff tra cui spiccano i nomi di Paola Perego e Maddalena Corvaglia. Per la quota giovani spazio a Selma, Randazzo e Jasmine Carrisi. Dal mondo dello sport, arriva il giornalista Sky Stefano Meloccaro, volto noto agli appassionati di tennis.

Giuria rivoluzionata: fuori Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello

Grandi manovre per quanto riguarda la giuria che cambia due membri su tre. Il solo confermato rispetto alla scorsa edizione è il vulcanico Cristiano Malgioglio. Non faranno più parte dei giochi, invece, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. Al loro posto ci saranno Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. A completare la giuria sarà chiamato di puntata in puntata un quarto volto. Dunque sarà riproposto il cosiddetto giudice a “rotazione”.

L’edizione 2026 avrà una durata complessiva di circa due mesi: in totale verranno trasmesse 9 puntate, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. A dirigere il traffico sarà ancora una volta Carlo Conti.