Tale e Quale Show, Alessandra Drusian: “Perché sono grata a Carlo Conti”

Tale e Quale Show, Alessandra Drusian: “Dopo 5 anni di provini finalmente faccio parte del cast”

Alessandra Drusian si racconta in un’intervista per la rivista Gente. La cantante ha preso parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show, senza suo marito Fabio Ricci. I due formano da sempre una coppia anche nel campo musicale, con il duo Jalisse. Da molto tempo non si sentiva parlare di loro ed ecco che sono tornati in scena in Italia con il programma Ora o mai più. Poco dopo, ecco che Alessandra è riuscita finalmente a entrare a far parte del cast di Tale e Quale Show. Per questa grande opportunità, la cantante è molto grata a Carlo Conti. Sono ben cinque anni che la Drusian tenta di entrare nel programma musicale, senza avere successo. Ed ecco che finalmente quest’anno riesce a raggiungere questo grande obbiettivo. La sua voglia di entrare nel mondo della televisione l’ha portata nel 2014 anche a fare un provino per The Voice. Qui venne scartata. Sono diverse le porte chiuse in faccia che in questi anni ha dovuto vedere Alessandra. Ma ora sembra aver trovato la sua rivincita.

Alessandra Drusian: le porte chiuse in faccia e il progetto per il Festival di Sanremo

Alessandra, 21 anni dopo la vittoria al Festival di Sanremo, torna in scena con il programma di Carlo Conti. La cantante racconta emozionata: “Quando ho preso l’ascensore per la prima volta mi sono sentita come una bambina che scartava il regalo di Natale”. Dunque, Alessandra al momento è molto felice di far parte del cast di questo programma musicale. A darle la forza di continuare a provare è stato proprio Fabio, il quale è una persona tosta che sa guardare lontano. Si sostengono a vicenda, sia nel campo lavorativo che nella vita privata. Ora insieme stanno lavorando a un nuovo disco e in particolare a un brano per il Festival di Sanremo.

Alessandra Drusian pronta per il Festival di Sanremo, ma anche per altri programmi televisivi

I Jalisse sono stati esclusi da Sanremo ben 20 volte. Ora sono pronti a tornare in scena e a riprovare, al fine di raggiungere i loro obbiettivi. Alessandra rivela che ancora non sa se si presenterà come solista o come Jalisse. Questo è ancora un dettaglio importante da decidere. Sono tanti i progetti futuri della Drusian. In particolare, annuncia di voler prendere parte a Ballando con le Stelle.