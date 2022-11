By

Andrea Dianetti ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2022. L’attore, imitatore e doppiatore – con un passato ad Amici di Maria De Filippi – ha convinto tutti nei panni di Irama. Dianetti è stato il più votato sui social network e dagli altri concorrenti. Ha cantato Ovunque sarai, brano che Filippo Maria Fanti ha presentato all’ultimo Festival di Sanremo e che ha dedicato alla nonna scomparsa. Dianetti, invece, ha voluto omaggiare con la sua performance il padre morto quando Andrea aveva solo nove anni.

Loretta Goggi lo ha collocato al primo posto della sua classifica personale così come Massimo Lopez, quarto giurato speciale della serata nelle vesti di Maurizio Costanzo. Cristiano Malgioglio ha posizionato Dianetti al terzo posto, mentre Giorgio Panariello al secondo. La somma di tutti i voti ha poi portato il ragazzo a trionfare.

Il pubblico non ha avuto dubbi: un punto social è andato a Francesco Paolantoni & Gabriele Cirilli alias Amedeo Minghi e Mietta, tre a Rosalinda Cannavò/Anna Oxa mentre cinque ad Andrea Dianetti/Irama.

Sesta puntata Tale e Quale Show 2022: chi ha vinto, la classifica completa

Di seguito la classifica completa della sesta puntata di Tale e Quale Show 2022 (somma del voto della giuria, del voto social e dei 5 punti che ogni partecipante assegna ad un collega) con un ex aequo al quarto posto:

1. Andrea Dianetti – Irama

2. Elena Ballerini – Maria Callas

3. Claudio Lauretta – Bobby Solo

4. Antonino – Bruno Mars

Valentina Persia – Pippo Franco

6. Gilles Rocca – Francesco Renga

7. Alessandra Mussolini – Sabrina Salerno

8. Rosalinda Cannavò – Anna Oxa

9. Samira Lui – Kaoma

10. Francesco Paolantoni & Gabriele Cirilli – Amedeo Minghi & Mietta

11. Valeria Marini – Madonna

Le esibizioni della settima puntata di Tale e Quale Show 2022

Ecco chi dovranno imitare gli undici concorrenti in gara nella settima puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 11 novembre, come sempre alle 21,30 circa:

Samira Lui – Donna Summer

Andrea Dianetti – Gianna Nannini

Valentina Persia – Amy Winehouse

Rosalinda Cannavò – Katy Perry

Francesco Paolantoni & Gabriele Cirilli – Loretta & Daniela Goggi

Gilles Rocca – Fabrizio Moro

Valeria Marini – Nicole Kidman

Elena Ballerini – Christina Aguilera

Claudio Lauretta – Claudio Villa

Alessandra Mussolini – Fiorella Mannoia

Antonino – Riccardo Cocciante